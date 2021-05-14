Италия с 16 мая отменяет карантин для туристов из стран Евросоюза

Как отмечает агентство, для всех прибывающих по-прежнему остается в силе требование справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки.