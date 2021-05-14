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Бывший главный инфекционист Москвы объяснил резкий рост заболеваемости COVID-19

Рост заражения коронавирусом в России связан с майскими праздниками. Об этом «Ленте.ру» сообщил бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.В источнике

С чего всё началось

Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Высокие цифры по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в Москве, скорее всего, обусловлены майскими праздниками, но чтобы говорить о какой-то тенденции, нужно посмотреть на динамику в ближайшие дни, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.
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