Бывший главный инфекционист Москвы объяснил резкий рост заболеваемости COVID-19
Рост заражения коронавирусом в России связан с майскими праздниками. Об этом «Ленте.ру» сообщил бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.В источнике
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Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Высокие цифры по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в Москве, скорее всего, обусловлены майскими праздниками, но чтобы говорить о какой-то тенденции, нужно посмотреть на динамику в ближайшие дни, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости04:06