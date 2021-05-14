У российских миротворцев в Нагорном Карабахе сменился командующий

Напомним, что генерал-лейтенант Мурадов был назначен на пост командующего российским миротворцами в ноябре 2020 года, после того как представителями России, Армении и Азербайджана было согласовано заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и введении в этот регион контингента миротворческих сил РФ.