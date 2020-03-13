Общество
РИА НовостиБывший главред «АиФ» Зятьков опроверг слухи о покупке «Ведомостей»
Бывший главный редактор "Аргументов и фактов", владелец издательского дома "Наша версия" Николай Зятьков в разговоре с РИА Новости опроверг слухи о покупке газеты "Ведомости", медиаменеджер Демьян Кудрявцев не связывался с ним по этому поводу.
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Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Политика
«РИА Новости»: Россия пока не получала от Индонезии отказ от Су-35
Россия пока не получала от Индонезии уведомление об отказе от контракта на поставку истребителей Су-35, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Общество
В Казахстане обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Культура
Композитор The Last Of Us напишет музыку для нового сериала HBO
Политика
80 лет назад закончилась Зимняя война между СССР и Финляндией
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Экономика
Forbes: 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд
Отмечается, что наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос, который потерял порядка $8 млрд после снижения стоимости акций его компании на 8%. Состояние гедиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно сократилось на $7,7 млрд.
Энергетика
В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть
Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Общество
ВОЗ официально объявила о начале новой пандемии на Земле
ВОЗ сделала официальное заявление, в котором говорит о начале новой пандемии на Земле.
Общество
Глава МВД Австралии заявил, что заразился коронавирусом
Глава МВД Австралии Питер Даттон сообщил, что его тест на коронавирус (COVID-19) показал положительный результат.
Общество
Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии
Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Политика
Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию
Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Общество
Российские деньги защитили от коронавируса
При изготовлении всех российских банкнот применяют специальные антисептические вещества, поэтому они изначально защищены от вирусов и микробов, в том числе от китайского коронавируса.
Политика
Для урегулирования ситуации в Донбассе создали консультативный совет
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который принимал участие во встрече ТКГ в Минске 11 марта, сообщил, что для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины будет создан новый механизм.
Экономика
Эксперты: в 2020 году более 60 регионов РФ могут остаться без резервов
В 2020 году 62 региона России могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Армия и оружие
Подлодка США смогла всплыть в Арктике
Американские СМИ пишут, что данные учения проводятся военным командованием США, чтобы проверить готовность флота к операциям в Арктике.
Политика
В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина
В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
Армия и оружие
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Общество
Турция переносит туристический сезон из-за коронавируса
Власти Турции предложили перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса, сообщает «Лента.ру».
Энергетика
Брокеры прогнозируют 100 рублей за доллар
Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за доллар в случае последующего снижения стоимости нефти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
Армия и оружие
США нанесли ответный удар в Ираке
Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Политика
Facebook удалил больше 200 аккаунтов, связанных с Россией
Facebook удалил больше 200 аккаунтов, которые были связаны с российским «Агентством интернет-исследований».
Кино
Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»
Общество
«Сбивали температуру, чтобы пройти проверку»: у четырех прибывших из Милана в Киев пассажиров заподозрили коронавирус
В аэропорт «Борисполь» в Киеве прибыл самолет из Милана, на борту которого было много больных пассажиров.