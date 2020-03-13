Общество

РИА НовостиРИА НовостиБывший главред «АиФ» Зятьков опроверг слухи о покупке «Ведомостей»

Бывший главный редактор "Аргументов и фактов", владелец издательского дома "Наша версия" Николай Зятьков в разговоре с РИА Новости опроверг слухи о покупке газеты "Ведомости", медиаменеджер Демьян Кудрявцев не связывался с ним по этому поводу.
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СМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей»

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Бывший главред «АиФ» опроверг слухи о покупке «Ведомостей»

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Владельцы «Ведомостей» нашли покупателей для газеты — «Медуза»

Adindex.ruвчера в 22:31
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Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru 02:54
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Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету

Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Газета.Ru 01:24
Политика

В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
RT на русском вчера в 18:14
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Политика

«РИА Новости»: Россия пока не получала от Индонезии отказ от Су-35

Россия пока не получала от Индонезии уведомление об отказе от контракта на поставку истребителей Су-35, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 04:13
Общество

В Казахстане обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Lenta.ru 04:56
Культура

Композитор The Last Of Us напишет музыку для нового сериала HBO

Piter.tv вчера в 05:15
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80 лет назад закончилась Зимняя война между СССР и Финляндией

Пятый канал вчера в 11:12
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

РБК вчера в 20:50
Экономика

Forbes: 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд

Отмечается, что наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос, который потерял порядка $8 млрд после снижения стоимости акций его компании на 8%. Состояние гедиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно сократилось на $7,7 млрд.
Инфорос 04:39
Энергетика

В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
РБК 03:48
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:49
Общество

ВОЗ официально объявила о начале новой пандемии на Земле

ВОЗ сделала официальное заявление, в котором говорит о начале новой пандемии на Земле.
Народные новости 11 марта в 12:39
Общество

Глава МВД Австралии заявил, что заразился коронавирусом

Глава МВД Австралии Питер Даттон сообщил, что его тест на коронавирус (COVID-19) показал положительный результат.
Инфорос 03:34
Общество

Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии

Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
РИА Новости 03:14
Политика

Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию

Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Известия 04:06
Общество

Российские деньги защитили от коронавируса

При изготовлении всех российских банкнот применяют специальные антисептические вещества, поэтому они изначально защищены от вирусов и микробов, в том числе от китайского коронавируса.
Lenta.ru 01:51
Политика

Для урегулирования ситуации в Донбассе создали консультативный совет

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который принимал участие во встрече ТКГ в Минске 11 марта, сообщил, что для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины будет создан новый механизм.
РБК 11 марта в 20:39
Экономика

Эксперты: в 2020 году более 60 регионов РФ могут остаться без резервов

В 2020 году 62 региона России могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Аргументы и Факты 00:31
Армия и оружие

Подлодка США смогла всплыть в Арктике

Американские СМИ пишут, что данные учения проводятся военным командованием США, чтобы проверить готовность флота к операциям в Арктике.
МедиаКорСеть 11 марта в 10:10
Политика

В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина

В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
Городовой 10 марта в 07:28
Армия и оружие

Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Российская газета вчера в 06:23
Общество

Турция переносит туристический сезон из-за коронавируса

Власти Турции предложили перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса, сообщает «Лента.ру».
Daily вчера в 02:27
Энергетика

Брокеры прогнозируют 100 рублей за доллар

Курс российской валюты может упасть до 100 рублей за доллар в случае последующего снижения стоимости нефти, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
URA.Ru 00:38
Армия и оружие

США нанесли ответный удар в Ираке

Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
REGNUM вчера в 19:55
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Facebook удалил больше 200 аккаунтов, связанных с Россией

Facebook удалил больше 200 аккаунтов, которые были связаны с российским «Агентством интернет-исследований».
Телеканал RTVI 02:04
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Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге

Lenta.ru 04:39
Кино

Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»

Афиша Daily вчера в 06:57
Общество

«Сбивали температуру, чтобы пройти проверку»: у четырех прибывших из Милана в Киев пассажиров заподозрили коронавирус

В аэропорт «Борисполь» в Киеве прибыл самолет из Милана, на борту которого было много больных пассажиров.
Украина.ру 02:00
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Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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