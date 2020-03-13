Общество
РИА НовостиБывший главред «АиФ» Зятьков опроверг слухи о покупке «Ведомостей»
Бывший главный редактор "Аргументов и фактов", владелец издательского дома "Наша версия" Николай Зятьков в разговоре с РИА Новости опроверг слухи о покупке газеты "Ведомости", медиаменеджер Демьян Кудрявцев не связывался с ним по этому поводу.
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Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Политика
Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Футбол
УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.
Происшествия
В Москве погиб человек из-за падения дерева во время сильного ветра
Сегодня МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве. Порывы могут достигать 25-ти метров в секунду.
Общество
«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома
Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.
Общество
ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Политика
В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках
Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Происшествия
Пропавшего 12-летнего сына бизнесмена ищут в Тюмени
Сын крупного уральского бизнесмена пропал из дома 12 марта около восьми часов вечера.
Экономика
Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса
Власти Германии не исключают временной национализации важных для государства компаний, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
По мнению политолога, журналиста Михаила Леонтьева, экономика Саудовской Аравии гораздо более зависима от нефтяных доходов, чем российская, передает ТАСС.
Политика
Помпео: США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти". Соответствующий пост опубликовал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
Политика
Песков попросил журналистов не приходить в Кремль с симптомами ОРВИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к журналистам, освещающим работу Кремля, с просьбой внимательно относиться к здоровью и отслеживать любые симптомы.
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Политика
В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.
Хоккей
НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
По результатам торгов на Московской бирже сегодня утром курс доллара снизился до 73 рублей, а евро — до 82-х.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Политика
Лукашенко рассказал о желающих подорвать стабильность Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции.
Футбол
РФС отменил красные карточки Кверквелии и Карпова
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красные карточки защитников "Локомотива" Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Фигурное катание
Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Общество
Джонсон «успокоил» по-английски: «Многие семьи потеряют близких»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации накануне, 12 марта, предупредил соотечественников о том, что многие семьи из-за пандемии коронавируса нового типа (Covid-19) «потеряют близких раньше времени».
Наука
Вращением ядра атома научились управлять с помощью электрического поля
Несчастный случай во время эксперимента помог ученым доказать, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.
Футбол
Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.