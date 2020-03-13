Общество

РИА НовостиРИА НовостиБывший главред «АиФ» Зятьков опроверг слухи о покупке «Ведомостей»

Бывший главный редактор "Аргументов и фактов", владелец издательского дома "Наша версия" Николай Зятьков в разговоре с РИА Новости опроверг слухи о покупке газеты "Ведомости", медиаменеджер Демьян Кудрявцев не связывался с ним по этому поводу.
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СМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей»

РБКвчера в 18:03

Бывший главред «АиФ» Зятьков опроверг слухи о покупке «Ведомостей»

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Бывший главред «АиФ» опроверг слухи о покупке «Ведомостей»

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Владельцы «Ведомостей» нашли покупателей для газеты — «Медуза»

Adindex.ruвчера в 22:31

Названы имена потенциальных покупателей «Ведомостей»

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Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

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Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 11 марта в 06:43
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Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
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Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае

Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Дни24 11 марта в 13:44
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УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.
RT на русском 06:17
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В Москве погиб человек из-за падения дерева во время сильного ветра

Сегодня МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве. Порывы могут достигать 25-ти метров в секунду.
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«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома

Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.
РБК 06:13
Общество

ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов.
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Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

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В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
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Политика

В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках

Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
Lenta.ru 11 марта в 17:22
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Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
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Пропавшего 12-летнего сына бизнесмена ищут в Тюмени

Сын крупного уральского бизнесмена пропал из дома 12 марта около восьми часов вечера.
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Власти Германии не исключают временной национализации важных для государства компаний, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти". Соответствующий пост опубликовал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к журналистам, освещающим работу Кремля, с просьбой внимательно относиться к здоровью и отслеживать любые симптомы.
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Политика

Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru 02:54
Политика

В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.
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НХЛ остановила сезон из-за коронавируса

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Газета.Ru вчера в 13:01
Финансы

Курс доллара опустился ниже 73 рублей

По результатам торгов на Московской бирже сегодня утром курс доллара снизился до 73 рублей, а евро — до 82-х.
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Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Политика

Лукашенко рассказал о желающих подорвать стабильность Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции.
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РФС отменил красные карточки Кверквелии и Карпова

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красные карточки защитников "Локомотива" Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
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Несчастный случай во время эксперимента помог ученым доказать, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.
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Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию

Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
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Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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