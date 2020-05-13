Коронавирус
ProstoProSportБывший голкипер «Ювентуса» назвал коронавирус обычным гриппом
Экс-вратарь туринского «Ювентуса» Стефано Таккони заявил, что не верит в серьезность ситуации с коронавирусом, передает Football Italia. По его мнению, инфекция является обычным гриппом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бывший игрок «Ювентуса»: «Коронавирус – это всего лишь грипп, я бы возобновил футбол со зрителями»
Евро-футбол.рувчера в 10:42
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Финансы
Сбербанк назвал отрасли попросивших о реструктуризации займов компаний
Заявки на реструктуризацию кредитов в Сбербанке подали компании из сферы организации выставок, ретейла, ресторанного бизнеса, а также те, которые специализируются на оказании бытовых услуг населению, сообщил РБК заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.
РБК 04:44
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
Здоровье
Ученый рассказал об уникальности коронавируса
Уникальность коронавируса заключается в том, что он представляет собой не одно заболевание, а целый букет, который вызывается одним вирусом, заявил в эфире "России 24" руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов.
РИА Новости вчера в 09:48
Общество
Кому в Астрахани положены денежные выплаты на детей
«МК в Астрахани» вместе с Пенсионным фондом России подготовили ответы на 10 самых часто задаваемых вопросов о единовременной выплате.
Московский Комсомолец 03:57
Авто
В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Компания Jaguar снизила цены на электрический кроссовер Jaguar I-Pace в России.
Автоновости дня вчера в 09:47
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня 12 мая в 07:34
Общество
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
Здоровье
На Украине назвали критерии смягчения карантинных мер
Министр сообщил, что этапы будут утверждаться на национальном уровне, а смягчать карантинные меры будет каждая область в отдельности в рамках «адаптивного карантина».
REGNUM 04:24
Здоровье
Инфекционист рассказал, кто первым должен получить вакцину от COVID-19
"Если вакцина появится, если то, что сейчас проходит испытания, проявит себя как эффективное средство, то минимум, когда можно ожидать вакцину, это не раньше сентября-октября по самым оптимистичным прогнозам", - считает Гольцман.
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
МВД России заявило о снижении случаев домашнего насилия
Число преступлений в сфере домашнего насилия в РФ снизилось с начала года на 7%. Об этом сообщил начальник управления организации охраны правопорядка и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД РФ Станислав Колесник.
News.ru 12 мая в 15:16
Хоккей
Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов
Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:36
Общество
Новые случаи коронавируса выявили в четырех городах Крыма
За истекшие сутки в Крыму выявлено шесть новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости Крым 03:03
Здоровье
Еще 64 человека в Свердловской области заразились коронавирусом
Общее число заболевших в Свердловской области возросло до 2362 человек, из них 574 выздоровели, в том числе 40 за минувшие сутки, 4 человека скончались, в том числе один за минувшие сутки — умер возрастной пациент с подтвержденным COVID-19.
Kursk.com 03:51
Общество
СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
RT на русском 04:31
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала об обстановке в Париже после карантина
На Водянову сразу же обрушился шквал вопросов о том, что происходит во Франции и открыли ли Париж.
Нижний Новгород on-line 03:17
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Lenta.ru вчера в 01:16
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
Здоровье
5087 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что 751 человек с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровел по состоянию на 12 мая.
АПН - Нижний Новгород 12 мая в 04:22
Здоровье
Минздрав признал коронавирус особо опасным для людей с болезнями почек
Коронавирус SARS-CoV-2 очень опасен для людей с хроническими заболеваниями почек, которые в период эпидемии стали одной из самых уязвимых групп населения.
РБК 03:36
Политика
В Тюменской области не исключают объединения с ХМАО и ЯНАО
Депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин заявил, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут быть объединены в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 14:35
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом.
РИА Новости вчера в 16:59
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Сам Владимир Маркони, учёный-агроном по образованию, вёл популярное шоу CommentOut на You-Tube.
Ревизор.ру вчера в 10:37
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет
В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовано новое фото.
Российская газета 04:44
Здоровье
ФМБА выявило новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00