Коронавирус
ProstoProSportБывший голкипер «Ювентуса» назвал коронавирус обычным гриппом
Экс-вратарь туринского «Ювентуса» Стефано Таккони заявил, что не верит в серьезность ситуации с коронавирусом, передает Football Italia. По его мнению, инфекция является обычным гриппом.
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Бывший игрок «Ювентуса»: «Коронавирус – это всего лишь грипп, я бы возобновил футбол со зрителями»
Евро-футбол.рувчера в 10:42
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Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
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Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк
Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru вчера в 09:24
Общество
Еще 1 821 человек вылечился после коронавируса в Москве
За сутки выписан 1 821 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 02:34
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
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Общество
В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек
За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
Шоу-бизнес
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Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
Политика
В Германии заявили о приближении «ядерной анархии»
Немецкий историк Михаэль Штюрмер в статье для издания Die Welt заявил о приближении «ядерной анархии».
Пятый канал 00:59
Происшествия
Байкеров, устроивших мотопробег на Кубани, оштрафовали
Блокнот Краснодар 03:08
Общество
Врач рассказала о риске заразиться коронавирусом в перчатках
Как рассказала "Пятому каналу" завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, человек сам должен выбрать, какими перчатками пользоваться.
Российская газета 03:05
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
Здоровье
Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Дагестан
С рабочим визитом в Дагестан прибыл заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
Темирхан-Шура 02:52
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Общество
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В предыдущие два года россияне употребляли примерно одинаковое количество кофе и чая — по 160 тысяч тонн, до этого чай лидировал.
РИА Новости 01:31
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru 12 мая в 05:49
Экономика
«Газпром» впервые в истории начал работать в убыток
В первом квартале 2020 года «Газпром» впервые в истории начал работать себе в убыток, если считать по российским стандартам бухгалтерского учета (РБСУ).
Lenta.ru 02:08
Шоу-бизнес
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iReactor вчера в 12:05
Здоровье
Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам с предупреждением
Врач-инфекционист обратился к бравирующим гражданам, не воспринимающим пандемию всерьез.
ФАН 02:11
Общество
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По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей.
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Общество
В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости
Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому иностранные предприниматели могут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости.
РИА Новости 01:57
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В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
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Общество
МВД сообщило о сокращении числа преступлений среди мигрантов в России
В России стало меньше уличных преступлений и преступлений, совершенных иностранными гражданами.
Газета.Ru 02:50
Общество
В Крыму подтвердили шесть новых случаев коронавируса
За минувшие сутки на полуострове подтвердили шесть случаев коронавируса. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Московский Комсомолец 03:01
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Рада одобрила «антиколомойский» закон
"Антиколомойский" закон запрещает арестовывать имущество и деньги банка, который ранее был признан неплатежеспособным.
NewInform вчера в 06:21
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
В новой, пятой версии бесплатного движка для создания игр Unreal Engine 5 от Epic Games обещано использование моделей "кинематографического качества".
Вести.Ru вчера в 12:14
Здоровье
В Дагестане выявили недостаток лекарств и тестов в медучреждениях
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 01:16