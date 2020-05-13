Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportБывший голкипер «Ювентуса» назвал коронавирус обычным гриппом

Экс-вратарь туринского «Ювентуса» Стефано Таккони заявил, что не верит в серьезность ситуации с коронавирусом, передает Football Italia. По его мнению, инфекция является обычным гриппом.
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Экс-голкипер «Ювентуса»: «Коронавирус — это просто грипп, надо возобновить сезон с болельщиками на трибунах»

Матч ТВвчера в 21:32

Бывший голкипер «Ювентуса» назвал коронавирус обычным гриппом

ProstoProSportвчера в 10:27

Бывший игрок «Ювентуса»: «Коронавирус – это всего лишь грипп, я бы возобновил футбол со зрителями»

Евро-футбол.рувчера в 10:42

«Коронавирус – всего лишь простуда. Сколько смертей действительно были от него?» Экс-вратарь «Юве» Таккони о пандемии

Sports.ruвчера в 14:24

Бывший вратарь «Ювентуса»: «Коронавирус — это просто грипп. Я бы возобновил сезон с болельщиками на стадионах»

Sport24.ruвчера в 09:37

Бывший голкипер «Ювентуса»: коронавирус — это всего лишь грипп

Чемпионатвчера в 09:27

Экс-голкипер «Ювентуса» Таккони: «Коронавирус — это обычный грипп»

Soccer.ruвчера в 09:12
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Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в яркий цвет

Экспресс газета вчера в 05:36
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Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк

Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru вчера в 09:24
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Общество

Еще 1 821 человек вылечился после коронавируса в Москве

За сутки выписан 1 821 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 02:34
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество

В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек

За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Общество

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
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Политика

В Германии заявили о приближении «ядерной анархии»

Немецкий историк Михаэль Штюрмер в статье для издания Die Welt заявил о приближении «ядерной анархии».
Пятый канал 00:59
Происшествия

Байкеров, устроивших мотопробег на Кубани, оштрафовали

Блокнот Краснодар 03:08
Общество

Врач рассказала о риске заразиться коронавирусом в перчатках

Как рассказала "Пятому каналу" завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, человек сам должен выбрать, какими перчатками пользоваться.
Российская газета 03:05
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Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
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Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
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Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
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Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Дагестан

С рабочим визитом в Дагестан прибыл заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
Темирхан-Шура 02:52
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Общество

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

ГЛАС.RU вчера в 09:15
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Россияне впервые стали потреблять кофе больше, чем чая

В предыдущие два года россияне употребляли примерно одинаковое количество кофе и чая — по 160 тысяч тонн, до этого чай лидировал.
РИА Новости 01:31
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Автоспорт

Себастьян Феттель покинет Ferrari

Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru 12 мая в 05:49
Экономика

«Газпром» впервые в истории начал работать в убыток

В первом квартале 2020 года «Газпром» впервые в истории начал работать себе в убыток, если считать по российским стандартам бухгалтерского учета (РБСУ).
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Шоу-бизнес

Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа

Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor вчера в 12:05
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Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам с предупреждением

Врач-инфекционист обратился к бравирующим гражданам, не воспринимающим пандемию всерьез.
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Общество

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса

По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей.
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Общество

В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости

Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому иностранные предприниматели могут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости.
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
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Общество

МВД сообщило о сокращении числа преступлений среди мигрантов в России

В России стало меньше уличных преступлений и преступлений, совершенных иностранными гражданами.
Газета.Ru 02:50
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В Крыму подтвердили шесть новых случаев коронавируса

За минувшие сутки на полуострове подтвердили шесть случаев коронавируса. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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Рада одобрила «антиколомойский» закон

"Антиколомойский" закон запрещает арестовывать имущество и деньги банка, который ранее был признан неплатежеспособным.
NewInform вчера в 06:21
Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

В новой, пятой версии бесплатного движка для создания игр Unreal Engine 5 от Epic Games обещано использование моделей "кинематографического качества".
Вести.Ru вчера в 12:14
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Здоровье

В Дагестане выявили недостаток лекарств и тестов в медучреждениях

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 01:16
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Стефано Таккони
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь. Более известен по выступлению за туринский «Ювентус» в конце 80-х и начале 90-х годов. За сборную Италии провёл семь матчей. Участник Чемпионата Европы и Олимпийских игр 1988 года. Бронзовый призёр Чемпионата мира 1990 года.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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