Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportБывший голкипер «Ювентуса» назвал коронавирус обычным гриппом

Экс-вратарь туринского «Ювентуса» Стефано Таккони заявил, что не верит в серьезность ситуации с коронавирусом, передает Football Italia. По его мнению, инфекция является обычным гриппом.
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Экс-вратарь «Ювентуса» призвал возобновить сезон со зрителями

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«Коронавирус – всего лишь простуда. Сколько смертей действительно были от него?» Экс-вратарь «Юве» Таккони о пандемии

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Бывший голкипер «Ювентуса» назвал коронавирус обычным гриппом

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Бывший игрок «Ювентуса»: «Коронавирус – это всего лишь грипп, я бы возобновил футбол со зрителями»

Евро-футбол.ру10:42

Бывший вратарь «Ювентуса»: «Коронавирус — это просто грипп. Я бы возобновил сезон с болельщиками на стадионах»

Sport24.ru09:37

Бывший голкипер «Ювентуса»: коронавирус — это всего лишь грипп

Чемпионат09:27

Экс-голкипер «Ювентуса» Таккони: «Коронавирус — это обычный грипп»

Soccer.ru09:12
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 18:17, Ашберн
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Украинская оппозиция объявила бойкот премьеру за отрицание Дня Победы

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Ноутбуки на процессорах AMD Ryzen 4000 появились в России

С некоторой задержкой относительно первоначального плана ноутбуки на базе новых процессоров AMD Ryzen 4000 с архитектурой Zen 2 начали появляться в магазинах.
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2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

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Минздрав сообщил о росте смертности из-за алкоголя во время пандемии

В России во время пандемии коронавируса начала расти смертность от алкоголя, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
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Мадонна показала себя в нижнем белье после слухов о пластике ягодиц

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Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
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Режиссер София Коппола впервые в жизни снимет сериал

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Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал провокацией скандал на станции скорой помощи в Сормовском районе Нижнего Новгорода 13 мая.
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На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

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Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
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Ученый рассказал об исключительной коварности коронавируса COVID-19

Новая инфекция коронавируса COVID-19 удивляет ученых уникальными свойствами.
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Космос

SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки Crew Dragon с МКС

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Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
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Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

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Начался перевод Disco Elysium на русский язык

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В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

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В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста

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Прожиточный минимум саратовцев повысили на 329 рублей

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Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

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Рада не поддержала резолюцию партии Зеленского на тему Дня Победы

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Первый зампред ВТБ Соловьев госпитализирован с коронавирусом

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Мишустин потребовал оперативно производить выплаты медикам

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Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь. Более известен по выступлению за туринский «Ювентус» в конце 80-х и начале 90-х годов. За сборную Италии провёл семь матчей. Участник Чемпионата Европы и Олимпийских игр 1988 года. Бронзовый призёр Чемпионата мира 1990 года.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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