Коронавирус
ProstoProSportБывший голкипер «Ювентуса» назвал коронавирус обычным гриппом
Экс-вратарь туринского «Ювентуса» Стефано Таккони заявил, что не верит в серьезность ситуации с коронавирусом, передает Football Italia. По его мнению, инфекция является обычным гриппом.
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Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Культура
Дягилевский фестиваль планируют провести в конце августа
Дягилевский фестиваль в 2020 году в Перми, который должен быть пройти с 12 по 21 июня, может быть перенесен на конец августа из-за пандемии коронавируса, 13 мая сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на вице-премьера краевого правительства по вопросам культуры, образования, спорта и туризма Антона Клепикова.
ИА Красная Весна 16:32
Хоккей
Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов
Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
Bookmaker-ratings.ru 12:36
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Политика
Украинская оппозиция объявила бойкот премьеру за отрицание Дня Победы
Депутаты Верховной рады из фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) намерены игнорировать премьер-министра Дениса Шмыгаля, который сказал, что для него не существует праздника Дня Победы, передаёт ТАСС, ссылаясь на заявление сопредседателя фракции Юрия Бойко.
Аргументы и Факты 14:58
Гаджеты
Ноутбуки на процессорах AMD Ryzen 4000 появились в России
С некоторой задержкой относительно первоначального плана ноутбуки на базе новых процессоров AMD Ryzen 4000 с архитектурой Zen 2 начали появляться в магазинах.
3DNews вчера в 13:19
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Общество
Минздрав сообщил о росте смертности из-за алкоголя во время пандемии
В России во время пандемии коронавируса начала расти смертность от алкоголя, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
Дождь 08:18
Шоу-бизнес
Мадонна показала себя в нижнем белье после слухов о пластике ягодиц
На днях певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в белье и рассказала, что проходит восстановление после операции на колене.
Popcornnews.ru 09:40
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Кино
Режиссер София Коппола впервые в жизни снимет сериал
Лос-Анджелес, США, 13 мая 2020, 15:37 — REGNUM Первый сериал в своей карьере решила снять американский режиссер София Коппола.
REGNUM 08:37
Общество
Мелик-Гусейнов назвал провокацией акцию на Сормовской подстанции СМП
Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал провокацией скандал на станции скорой помощи в Сормовском районе Нижнего Новгорода 13 мая.
Newsroom24 11:58
Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Здоровье
Ученый рассказал об исключительной коварности коронавируса COVID-19
Новая инфекция коронавируса COVID-19 удивляет ученых уникальными свойствами.
Росбалт 10:14
Космос
SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки Crew Dragon с МКС
Симулятор стыковки пилотируемого космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) выпустила американская компания SpaceX, 12 мая сообщается на странице компании в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 16:33
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
Игры
Начался перевод Disco Elysium на русский язык
Городской портал Новый Нижний вчера в 04:00
Общество
В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
Известия 17:17
Происшествия
В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста
Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.
РИА Новости 16:45
Экономика
Прожиточный минимум саратовцев повысили на 329 рублей
Прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличен на 340 рублей до 9849 рублей, для пенсионеров - на 254 рубля до суммы 7565 рублей, для детей - сразу на 1,7 тысячи рублей до отметки 6451 рубль.
FreeNews-Volga 08:59
Экономика
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс 17:10
Политика
Рада не поддержала резолюцию партии Зеленского на тему Дня Победы
Переписывание истории На Украине после государственного переворота в 2014 году и прихода к власти президента Порошенко на государственном уровне стала меняться трактовка событий Великой Отечественной войны.
ТАСС 08:13
Общество
Первый зампред ВТБ Соловьев госпитализирован с коронавирусом
Первый запмред правления ВТБ Юрий Соловьев госпитализирован с коронавирусом, рассказали в пресс-службе банка.
Ведомости 14:29
Шоу-бизнес
Джиган признался Тимати, что от зависимости его спасла Самойлова
Рэпер Джиган поделился подробностями своего лечения в реабилитационной клинике с исполнителем Тимати.
iReactor 06:24
Политика
Российские супертраулеры оставили без улова британских рыбаков
Законный промысел дюжины российских супертраулеров в британской природоохранной зоне вызвал гнев экоактивистов и зависть рыболов Объединенного Королевства.
ПолитРоссия 14:29
Общество
Мишустин потребовал оперативно производить выплаты медикам
Регионы должны сразу осуществлять стимулирующие выплаты медработникам, как только поступают выделенные правительством денежные средства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по социально-экономической ситуации.
Rambler News Service 06:09