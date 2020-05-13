Экс-вратарь туринского «Ювентуса» Стефано Таккони заявил, что не верит в серьезность ситуации с коронавирусом, передает Football Italia. По его мнению, инфекция является обычным гриппом.

Культура Дягилевский фестиваль планируют провести в конце августа Дягилевский фестиваль в 2020 году в Перми, который должен быть пройти с 12 по 21 июня, может быть перенесен на конец августа из-за пандемии коронавируса, 13 мая сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на вице-премьера краевого правительства по вопросам культуры, образования, спорта и туризма Антона Клепикова.

Хоккей Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.

Общество Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение. 877

Политика Украинская оппозиция объявила бойкот премьеру за отрицание Дня Победы Депутаты Верховной рады из фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) намерены игнорировать премьер-министра Дениса Шмыгаля, который сказал, что для него не существует праздника Дня Победы, передаёт ТАСС, ссылаясь на заявление сопредседателя фракции Юрия Бойко.

Гаджеты Ноутбуки на процессорах AMD Ryzen 4000 появились в России С некоторой задержкой относительно первоначального плана ноутбуки на базе новых процессоров AMD Ryzen 4000 с архитектурой Zen 2 начали появляться в магазинах.

Шоу-бизнес Мадонна показала себя в нижнем белье после слухов о пластике ягодиц На днях певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в белье и рассказала, что проходит восстановление после операции на колене.

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 1,5K

Кино Режиссер София Коппола впервые в жизни снимет сериал Лос-Анджелес, США, 13 мая 2020, 15:37 — REGNUM Первый сериал в своей карьере решила снять американский режиссер София Коппола.

Общество Мелик-Гусейнов назвал провокацией акцию на Сормовской подстанции СМП Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал провокацией скандал на станции скорой помощи в Сормовском районе Нижнего Новгорода 13 мая. 90

Шоу-бизнес Эмин Агаларов расстается с женой Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года. 50

Космос SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки Crew Dragon с МКС Симулятор стыковки пилотируемого космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) выпустила американская компания SpaceX, 12 мая сообщается на странице компании в Twitter. 3

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,4K

Игры Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени. 37

Происшествия В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.

Экономика Прожиточный минимум саратовцев повысили на 329 рублей Прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличен на 340 рублей до 9849 рублей, для пенсионеров - на 254 рубля до суммы 7565 рублей, для детей - сразу на 1,7 тысячи рублей до отметки 6451 рубль. 2

Политика Рада не поддержала резолюцию партии Зеленского на тему Дня Победы Переписывание истории На Украине после государственного переворота в 2014 году и прихода к власти президента Порошенко на государственном уровне стала меняться трактовка событий Великой Отечественной войны.

Политика Российские супертраулеры оставили без улова британских рыбаков Законный промысел дюжины российских супертраулеров в британской природоохранной зоне вызвал гнев экоактивистов и зависть рыболов Объединенного Королевства.