Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportБывший голкипер «Ювентуса» назвал коронавирус обычным гриппом

Экс-вратарь туринского «Ювентуса» Стефано Таккони заявил, что не верит в серьезность ситуации с коронавирусом, передает Football Italia. По его мнению, инфекция является обычным гриппом.
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Экс-вратарь «Ювентуса» призвал возобновить сезон со зрителями

Газета.Ru15:20

Бывший вратарь «Ювентуса»: «Коронавирус — это просто грипп. Я бы возобновил сезон с болельщиками на стадионах»

Sport24.ru09:37

Бывший игрок «Ювентуса»: «Коронавирус – это всего лишь грипп, я бы возобновил футбол со зрителями»

Евро-футбол.ру10:42

Бывший голкипер «Ювентуса» назвал коронавирус обычным гриппом

ProstoProSport10:27

«Коронавирус – всего лишь простуда. Сколько смертей действительно были от него?» Экс-вратарь «Юве» Таккони о пандемии

Sports.ru14:24

Бывший голкипер «Ювентуса»: коронавирус — это всего лишь грипп

Чемпионат09:27

Экс-голкипер «Ювентуса» Таккони: «Коронавирус — это обычный грипп»

Soccer.ru09:12
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Общество

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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
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Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей

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ProstoProSport вчера в 09:22
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Общество

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RT на русском 13:28
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Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
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На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.
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Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
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Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции

Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер 08:40
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
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Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на «явные альтернативные причины»

Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на "явные альтернативные причины" В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в статистику, так как причиной смерти стали другие заболевания.
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Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

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В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
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Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
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61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз

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В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

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У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга

В среду, 13 мая, стало известно о том, что у Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга. Ролик опубликован на YouTube-канале игры.
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Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
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Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
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Здоровье

В Болгарии ввели режим чрезвычайной эпидемической ситуации

Болгария объявила о введении в стране с 14 мая по 14 июня режима чрезвычайной эпидемической ситуации на фоне сохранения рисков для здоровья граждан из-за коронавирусной инфекции.
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Первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе банка.
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Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его

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Стефано Таккони
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь. Более известен по выступлению за туринский «Ювентус» в конце 80-х и начале 90-х годов. За сборную Италии провёл семь матчей. Участник Чемпионата Европы и Олимпийских игр 1988 года. Бронзовый призёр Чемпионата мира 1990 года.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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