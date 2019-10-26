Футбол
Vprognoze.ruБывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»
Как сообщает источник, 21-летний игрок, который сейчас защищает цвета ПАОКа, может перейти в «Спартак» за 12 миллионов евро. Игрок начинал свою карьеру в «Сан-Паулу» и «Коринтиансе». Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК.
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Разработан проект новой квантовой батареи
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Колонна военных США вернулась в Сирию из Ирака
В сирийскую провинцию Хасека из Ирака прибыла колонна военных США.
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Дочь Веры Брежневой Соня удалила смелое фото в бикини
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В матче 14-го тура РПЛ на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске «Тамбов» разгромил «Уфу» со счетом 3:0. На 12-й минуте Михаил Костюков счет открыл, на 63-й отличился Владимир Обухов, а через несколько минут окончательный результат на табло установил Адесойе Ойеволе.
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7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
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