Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruБывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»

Как сообщает источник, 21-летний игрок, который сейчас защищает цвета ПАОКа, может перейти в «Спартак» за 12 миллионов евро. Игрок начинал свою карьеру в «Сан-Паулу» и «Коринтиансе». Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК.
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