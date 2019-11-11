Лига чемпионов

Советский спортСоветский спортБывший игрок «Атлетико»: Уровень РПЛ сильно снизился

Только петербургский клуб обладает составом, способным биться за выход в плей-офф. При этом средний уровень РПЛ за последние несколько лет сильно снизился. Напомним, Локомотив остается на третьем месте в группе D, опережая Байер за счет победы в очной встрече.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Уровень РПЛ заметно снизился после отъезда Халка и Витцеля»

Известиявчера в 16:01

Экс-звезда сборной Югославии: уровень РПЛ упал в несколько раз

Газета.Ruвчера в 22:53

Бывший игрок «Атлетико»: Уровень РПЛ сильно снизился

Советский спорт08:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:47, Ашберн
Футбол

УЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине

РБК 08:00
Политика

Посольство РФ высказалось об экстрадиции Буркова из Израиля в США

Посольство России в Израиле прокомментировало решение израильского суда об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США.
Газета.Ru 08:47
Политика

Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру

Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру.
Piter.tv 03:46
Происшествия

Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде

Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заплакал в суде.
РБК 08:12
Культура

Назначен новый комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции

Глава фонда современного искусства V–A–C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале до 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
РИА Новости 09:18
Общество

2% россиян полностью отказались от наличных

Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Футбол

Реакция Гвардиолы на поражение «Манчестер Сити» разошлась на мемы

Пользователи Twitter посмеялись над реакцией главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на поражение от «Ливерпуля» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 09:29
Политика

AP узнало о роли Перри в сделке между властями Украины и компанией из США

Компания руководство которой связано с главой Минэнерго США Риком Перри заключила потенциально выгодную сделку по разведке нефти и газа после того, как один из соратников министра стал советником украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Associated Press со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.
РБК 09:34
Происшествия

Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку

В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Известия 03:34
Происшествия

Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин

Интерфакс 05:26
Политика

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru вчера в 13:30
Авто

Volkswagen Touareg получил в России новый мощный двигатель

Компания Volkswagen объявила о том, что российские дилеры марки начали продажи Touareg в исполнении Exclusive с новым бензиновым двигателем мощностью 340 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Российская газета 08 ноября в 11:00
Политика

Партия Brexit не будет противостоять консерваторам в 317 округах

Лидер Партии Brexit Найджел Фараж заявил, что представители возглавляемой им политической силы на досрочных всеобщих парламентских выборах не будут противостоять кандидатам от Консервативной партии, которые одержали победу в 317 избирательных округах на выборах в 2017 году.
ТАСС 08:35
Футбол

«Арсенал» проиграл «Зениту» со счетом 0:1

«Арсенал» проиграл «Зениту» со счетом 0:1 Матч состоялся в Туле на стадионе «Арсенал».
MySLO.ru вчера в 09:04
Общество

Путин поддержал распространение налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства поддержал предложение о распространении налогового режима для самозанятых.
Парламентская газета 04:08
Общество

Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира

В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Космос

«Роскосмос» запустит приложение с фотографиями Земли из космоса

РИА Новости 09:15
Музыка

Шнуров не исключил появление новой группы «Ленинград-2»

Sputnik Таджикистан 04:43
Здоровье

В Башкирии есть проблемы с записью на прием к врачам

Во время совещания в правительстве РБ обсудили проблему записи на прием в медицинские учреждения Башкирии.
Общественная электронная газета 00:47
Политика

Путин указал на кражи при строительстве космодрома «Восточный»

РИА Новости 04:25
Экономика

В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
РИА Новости 07:45
Происшествия

Неизвестные застрелили мирового судью в Коми

Управление Следственного комитета России (СК РФ) по Республике Коми возбудило уголовное дело после смерти мирового судьи Жешартского судебного участка региона.
Известия 09 ноября в 04:17
Общество

Блогерам Instagram запретили говорить о политике

Блогеры Instagram, которым платформа платит за съемку видео для IGTV, заключают договор, в котором имеется пункт о том, что им запрещено поднимать темы "социальных проблем, выборов или политики".
Южный Федеральный 09:23
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Экономика

Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.
Ведомости 07:35
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье

Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Общество

В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»

По информации турецких СМИ, соседи нашли Ле Мезюрье мертвым в саду дома в Стамбуле, где он проживал, около 05:30 утра в понедельник.
РИА Новости 09:21
Гаджеты

Huawei объявила о начале продаж в России смартфона Huawei Nova 5T

ITZine.ru 06:28
Гаджеты

Sony прекращает выпуск смартфонов

Компания Sony, видимо, решила сократить свои расходы и прикрыть невыгодные проекты. Из-за неприбыльности бренд прекращает выпуск смартфонов.
Актуальные Новости 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное