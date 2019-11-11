Только петербургский клуб обладает составом, способным биться за выход в плей-офф. При этом средний уровень РПЛ за последние несколько лет сильно снизился. Напомним, Локомотив остается на третьем месте в группе D, опережая Байер за счет победы в очной встрече.

Политика Посольство РФ высказалось об экстрадиции Буркова из Израиля в США Посольство России в Израиле прокомментировало решение израильского суда об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США.

Происшествия Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заплакал в суде.

Культура Назначен новый комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции Глава фонда современного искусства V–A–C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале до 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.

Общество 2% россиян полностью отказались от наличных Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).

Футбол Реакция Гвардиолы на поражение «Манчестер Сити» разошлась на мемы Пользователи Twitter посмеялись над реакцией главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на поражение от «Ливерпуля» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Политика AP узнало о роли Перри в сделке между властями Украины и компанией из США Компания руководство которой связано с главой Минэнерго США Риком Перри заключила потенциально выгодную сделку по разведке нефти и газа после того, как один из соратников министра стал советником украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Associated Press со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.

Происшествия Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.

Политика Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Авто Volkswagen Touareg получил в России новый мощный двигатель Компания Volkswagen объявила о том, что российские дилеры марки начали продажи Touareg в исполнении Exclusive с новым бензиновым двигателем мощностью 340 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Политика Партия Brexit не будет противостоять консерваторам в 317 округах Лидер Партии Brexit Найджел Фараж заявил, что представители возглавляемой им политической силы на досрочных всеобщих парламентских выборах не будут противостоять кандидатам от Консервативной партии, которые одержали победу в 317 избирательных округах на выборах в 2017 году.

Футбол «Арсенал» проиграл «Зениту» со счетом 0:1 «Арсенал» проиграл «Зениту» со счетом 0:1 Матч состоялся в Туле на стадионе «Арсенал».

Общество Путин поддержал распространение налога для самозанятых Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства поддержал предложение о распространении налогового режима для самозанятых.

Общество Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.

Здоровье В Башкирии есть проблемы с записью на прием к врачам Во время совещания в правительстве РБ обсудили проблему записи на прием в медицинские учреждения Башкирии.

Экономика В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Происшествия Неизвестные застрелили мирового судью в Коми Управление Следственного комитета России (СК РФ) по Республике Коми возбудило уголовное дело после смерти мирового судьи Жешартского судебного участка региона.

Общество Блогерам Instagram запретили говорить о политике Блогеры Instagram, которым платформа платит за съемку видео для IGTV, заключают договор, в котором имеется пункт о том, что им запрещено поднимать темы "социальных проблем, выборов или политики".

Экономика Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.

Общество В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок» По информации турецких СМИ, соседи нашли Ле Мезюрье мертвым в саду дома в Стамбуле, где он проживал, около 05:30 утра в понедельник.