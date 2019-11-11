Лига чемпионов

Советский спортСоветский спортБывший игрок «Атлетико»: Уровень РПЛ сильно снизился

Только петербургский клуб обладает составом, способным биться за выход в плей-офф. При этом средний уровень РПЛ за последние несколько лет сильно снизился. Напомним, Локомотив остается на третьем месте в группе D, опережая Байер за счет победы в очной встрече.
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«Уровень РПЛ заметно снизился после отъезда Халка и Витцеля»

Известиявчера в 16:01

Экс-звезда сборной Югославии: уровень РПЛ упал в несколько раз

Газета.Ruвчера в 22:53

Бывший игрок «Атлетико»: Уровень РПЛ сильно снизился

Советский спорт08:31

Топ-10 спортивных событий с 4 по 10 ноября 2019 года

Давыдов.Индекс02:34
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:19, Ашберн
Происшествия

СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увольняет доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко.
Известия 10:19
Космос

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде

Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.
RT на русском 10:11
Футбол

Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма

Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

В Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актом безумия и сумасшествием убийство доцентом Санкт-Петербургского государственного университета историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 06:44
Общество

Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре

Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Игры

Sony запатентовала новый картридж для консолей

Портал LetsGoDigital рассказал о неожиданной патентной заявке Sony: компания зарегистрировала в бразильском патентном ведомстве неизвестное устройство - судя по первому изображению, это новый игровой картридж для консоли.
Gmbox.ru 02:39
Футбол

Наставник «Ювентуса» призвал поблагодарить Роналду за игру с «Миланом»

Газета.Ru 09:26
Игры

Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу

В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru 04:45
Происшествия

Прорыв паропровода произошел на заводе «Балтика» в Петербурге

Известия 10:36
Музыка

Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»

UfacityNews.ru 07:35
Кино

Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»

News.ru 09:52
Армия и оружие

ВГТРК опровергла данные СМИ об обстреле своих журналистов в ДНР

Съемочная группа телеканала "Россия 24" не попадала под обстрел в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.
РИА Новости 09:19
Общество

Женщине запретили кормить сына грудью в Третьяковке

Пользователь Instagram Полина Хлынова пожаловалась, что ей запретили кормить сына грудью в Третьяковской галерее, а комнаты матери и ребенка она там не нашла.
РИАМО вчера в 13:20
Здоровье

В Заречном школу закрыли на карантин после массового заболевания детей

О массовом заболевании в школе №221 закрытого города Заречного стало известно 7 ноября.
Smi58.ru 10:26
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Здоровье

Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице

По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.
РЕН ТВ вчера в 17:56
Общество

При строительстве Восточного украли каждый десятый рубль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о хищении 11 миллиардов рублей из средств, выделенных на строительство космодрома Восточный.
Lenta.ru 07:08
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье

Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская решили расстаться

Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Культуромания 00:41
Футбол

«Краснодар» сравнил Берга с Быстровым

Маркус Берг забил 5 голов, сыграв 19 матчей в составе "Краснодара", тем самым догнав Владимира Быстрова, который забил 5 мячей, сыграв 53 матча.
Soccer.ru 08:20
Армия и оружие

Патрушев прокомментировал возможный выход США из ДОН

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал выход Соединённых Штатов из ДРСМД, а также возможный выход США из Договора по открытому небу.
RT на русском 11:07
Наука

В генах англичан разглядели признаки социального неравенства

Суть его в следующем: если те или иные варианты генов связаны с определенным признаком, то можем предположить, что и признак в популяции распределен случайным образом.
N+1 10:50
Общество

В Челябинске подал в отставку вице-мэр

Вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников подал в отставку.
Rambler News Service 04:22
Культура

В возрасте 13 лет скончалась актриса из фильма «Светская жизнь»

О смерти 13-летней актрисы Лорел Григгс сообщил в Facebook ее дедушка Дэвид Ривлин.
Medical Note 05:56
Политика

В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»

По информации турецких СМИ, соседи нашли Ле Мезюрье мертвым в саду дома в Стамбуле, где он проживал, около 05:30 утра в понедельник.
РИА Новости 09:21
Теннис

Медведев проиграл в первом матче Итогового чемпионата ATP

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в первом матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Газета.Ru 11:07
Экономика

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Космос

Ученые NASA: Динозавры жили на другой стороне галактики

Астрофизик NASA Джесси Кристиансен утверждает, что динозавры жили на другой стороне галактики.
Дни24 09 ноября в 01:30
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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