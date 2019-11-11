Лига чемпионов
Советский спортБывший игрок «Атлетико»: Уровень РПЛ сильно снизился
Только петербургский клуб обладает составом, способным биться за выход в плей-офф. При этом средний уровень РПЛ за последние несколько лет сильно снизился. Напомним, Локомотив остается на третьем месте в группе D, опережая Байер за счет победы в очной встрече.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:19, Ашберн
Происшествия
СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увольняет доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко.
Известия 10:19
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.
RT на русском 10:11
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия
В Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актом безумия и сумасшествием убийство доцентом Санкт-Петербургского государственного университета историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 06:44
Общество
Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Игры
Sony запатентовала новый картридж для консолей
Портал LetsGoDigital рассказал о неожиданной патентной заявке Sony: компания зарегистрировала в бразильском патентном ведомстве неизвестное устройство - судя по первому изображению, это новый игровой картридж для консоли.
Gmbox.ru 02:39
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru 04:45
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru 07:35
Кино
Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»
News.ru 09:52
Армия и оружие
ВГТРК опровергла данные СМИ об обстреле своих журналистов в ДНР
Съемочная группа телеканала "Россия 24" не попадала под обстрел в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.
РИА Новости 09:19
Общество
Женщине запретили кормить сына грудью в Третьяковке
Пользователь Instagram Полина Хлынова пожаловалась, что ей запретили кормить сына грудью в Третьяковской галерее, а комнаты матери и ребенка она там не нашла.
РИАМО вчера в 13:20
Здоровье
В Заречном школу закрыли на карантин после массового заболевания детей
О массовом заболевании в школе №221 закрытого города Заречного стало известно 7 ноября.
Smi58.ru 10:26
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Здоровье
Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.
РЕН ТВ вчера в 17:56
Общество
При строительстве Восточного украли каждый десятый рубль
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о хищении 11 миллиардов рублей из средств, выделенных на строительство космодрома Восточный.
Lenta.ru 07:08
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская решили расстаться
Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Культуромания 00:41
Футбол
«Краснодар» сравнил Берга с Быстровым
Маркус Берг забил 5 голов, сыграв 19 матчей в составе "Краснодара", тем самым догнав Владимира Быстрова, который забил 5 мячей, сыграв 53 матча.
Soccer.ru 08:20
Армия и оружие
Патрушев прокомментировал возможный выход США из ДОН
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал выход Соединённых Штатов из ДРСМД, а также возможный выход США из Договора по открытому небу.
RT на русском 11:07
Наука
В генах англичан разглядели признаки социального неравенства
Суть его в следующем: если те или иные варианты генов связаны с определенным признаком, то можем предположить, что и признак в популяции распределен случайным образом.
N+1 10:50
Общество
В Челябинске подал в отставку вице-мэр
Вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников подал в отставку.
Rambler News Service 04:22
Культура
В возрасте 13 лет скончалась актриса из фильма «Светская жизнь»
О смерти 13-летней актрисы Лорел Григгс сообщил в Facebook ее дедушка Дэвид Ривлин.
Medical Note 05:56
Политика
В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»
По информации турецких СМИ, соседи нашли Ле Мезюрье мертвым в саду дома в Стамбуле, где он проживал, около 05:30 утра в понедельник.
РИА Новости 09:21
Теннис
Медведев проиграл в первом матче Итогового чемпионата ATP
Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в первом матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Газета.Ru 11:07
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Космос
Ученые NASA: Динозавры жили на другой стороне галактики
Астрофизик NASA Джесси Кристиансен утверждает, что динозавры жили на другой стороне галактики.
Дни24 09 ноября в 01:30