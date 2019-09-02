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ПрофильБывший игрок «Барселоны», «Челси» и «Анжи» завершил карьеру
В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую. Сезон 2013/2014 он провел в «Челси» (35 матчей, 12 голов), а следующий – в «Эвертоне» (4 гола в 20 матчах).
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:25, Вашингтон
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