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ПрофильПрофильБывший игрок «Барселоны», «Челси» и «Анжи» завершил карьеру

В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую. Сезон 2013/2014 он провел в «Челси» (35 матчей, 12 голов), а следующий – в «Эвертоне» (4 гола в 20 матчах).
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