В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую. Сезон 2013/2014 он провел в «Челси» (35 матчей, 12 голов), а следующий – в «Эвертоне» (4 гола в 20 матчах).

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Происшествия В Волгоградской области один человек погиб и шесть пострадали в ДТП Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей в городе Волжский Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Армия и оружие Американские СМИ оценили российскую ракету «Булава» Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.

Наука Ученые назвали смертельно опасный напиток По их данным, регулярное употребление колы, лимонада и похожих сладких безалкогольных напитков увеличивает риск смерти и развития опасных заболеваний.

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