Лига чемпионов
ПрофильБывший игрок «Барселоны», «Челси» и «Анжи» завершил карьеру
В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую. Сезон 2013/2014 он провел в «Челси» (35 матчей, 12 голов), а следующий – в «Эвертоне» (4 гола в 20 матчах).
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UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
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Общество
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Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 00:29
Космос
Вторая индийская лунная миссия «Чандраян-2» закончилась неудачей
Военное обозрение 07:45
Происшествия
В Волгоградской области один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей в городе Волжский Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 09:58
Армия и оружие
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Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.
Газета.Ru вчера в 08:00
Армия и оружие
В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире
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Российская газета 05:12
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По их данным, регулярное употребление колы, лимонада и похожих сладких безалкогольных напитков увеличивает риск смерти и развития опасных заболеваний.
Газета.Ru 10:43
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Путин и Зеленский поговорили по телефону
По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Зеленским - Кремль.
ТАСС 15:41
Футбол
Сборная Украины выиграла четвертый матч в отборочном турнире Евро-2020
Сборная Украины по футболу разгромила литовскую команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счетом 3:0. Встреча состоялась в Вильнюсе, на стадионе Литовской федерации футбола.
РБК 14:15
Экономика
Индия перекупила американскую нефть, предназначенную для Китая
Напомним, что 23 августа руководство КНР объявило о повышении импортных пошлин на 5−10% на ряд категорий американских товаров, в том числе на сельскохозяйственную продукцию, автомобили, нефть.
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Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Баскетбол
Литва подала протест на результат матча с Францией
Сегодня, 7 сентября, в Китае прошёл матч второго тура второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу в квартете L, в котором сборная Франции встретилась с командой Литвы.
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Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Происшествия
В результате ДТП в Екатеринбурге пострадали два пешехода
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Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor 04:54
Происшествия
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Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
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Общество
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Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости 05:28
Происшествия
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РИА Новости вчера в 14:27
Политика
В Петербурге предупредили о наплыве фейковых сообщений о выборах
Эксперты ассоциации «Гражданский контроль» зафиксировали распространение фейковой информации в Санкт-Петербурге в преддверии выборов.
Lenta.ru 14:51
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Политика
Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым
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РБК 05 сентября в 20:20