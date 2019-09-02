В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую. Сезон 2013/2014 он провел в «Челси» (35 матчей, 12 голов), а следующий – в «Эвертоне» (4 гола в 20 матчах).

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Происшествия Столицу Канады заполонили пьяные еноты Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.

Политика Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.

Политика В Кремле прокомментировали обмен задержанными с Украиной Кремль прокомментировал состоявшийся сегодня обмен задержанными с Украиной.

Политика Китай может купить у США небольшое количество сельхозпродукции Руководство КНР во время телефонных переговоров с американскими торговыми представителями на этой неделе предложило приобрести у Штатов небольшое количество сельхозпродукции, пишет газета Politico.

Теннис Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.

Политика Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

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Происшествия На Кипре утонула трехлетняя россиянка Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.

Игры СМИ: переиздание Doom 64 может появиться на PC Ранее Европейская рейтинговая система компьютерных игр (PEGI), выдала Doom 64 для PC и PlayStation 4 возрастной рейтинг «16+».

Политика Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.

Происшествия Участниц Pussy Riot задержали в Москве В Москве задержали бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, а также 15 ее знакомых.

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Политика Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.

Теннис Финальный матч US Open между Медведевым и Надалем покажет Первый канал Первый канал проведет прямую видеотрансляцию финального матча Открытого чемпионата США в мужском разряде.

Политика Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2» Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.

Культура Музыка времён Крымской войны прозвучит в Севастополе В рамках военно-исторической реконструкции гости узнают о народных песнях и музыкальных инструментах времён Крымской войны.