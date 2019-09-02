В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую. Сезон 2013/2014 он провел в «Челси» (35 матчей, 12 голов), а следующий – в «Эвертоне» (4 гола в 20 матчах).

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Футбол Сербия — Португалия 2:4 В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сербии принимала национальную команду Португалии.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Голосование на выборах губернатора началось в Сахалинской области Голосование на выборах губернатора началось в Сахалинской области и на Курильских островах.

Политика В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" совершил успешную посадку в 00.32 по московскому времени.

Происшествия На Кипре утонула трехлетняя россиянка Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.

Экономика В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт» В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

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Футбол Тотти: Мхитарян может добавить «Роме» качества и количества Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал переход в римский клуб армянского полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

Общество Из-за «Дориана» сотни тысяч канадцев остались без света Электроэнергии лишились более 207 тысяч жителей провинции Новая Шотландия (Канада) из-за урагана «Дориан», передаёт CTV.

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Происшествия Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Гаджеты Названы самые популярные смартфоны в мире за 2019 год Британские специалисты агентства IHS Market составили рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире за 2019 год.

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