Коронавирус
ProstoProSportБывший игрок ЦСКА потребовал финансовых гарантий от правительств
Бывший полузащитник московского ЦСКА японец Кейсуке Хонда раскритиковал режимы самоизоляции и карантина, введенные правительствами многих стран, так как при этом они никак не коменсируют гражданам финансовые потери.
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Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
Газета.Ru 11 апреля в 11:24
Авто
Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
Автоновости дня вчера в 04:35
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Общество
В Крыму ужесточают режим самоизоляции
Глава РК Сергей Аксенов, в свою очередь, добавил, что со среды всех нарушителей режима ограничений будут штрафовать.
Севастополь.ру 03:53
Здоровье
В Ивановской области четверых человек пришлось поместить в реанимацию
4 пациента из Ивановской области, находящиеся под наблюдением врачей в связи с коронавирусом, переведены в реанимацию, заявил директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин 11 апреля, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
ИА Красная Весна 11 апреля в 13:39
Авто
Для России Haval выпустил внедорожник Haval H5
Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 10 апреля в 11:12
Общество
В Челябинской области растет число заболевших коронавирусом
Глава региона сообщил, что всего подтвержденных случаев на сегодняшний день – 45.
Polit74.ru 02:05
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Футбол
Игрок сборной России Смолов поддержал московскую станцию скорой помощи
Форвард испанской "Сельты" и сборной России по футболу Федор Смолов оказал поддержку московской станции скорой помощи, сообщается в официальном аккаунте национальной команды в Twitter.
РИА Новости 05:44
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Гаджеты
Samsung переходит от технологии LCD к QD-OLED
Источники утверждают, что Samsung собирается перейти от ЖК-дисплеев к новой технологии QD-OLED.
iXBT.com 04:38
Здоровье
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области.
Время Пресс 05:00
Шоу-бизнес
Самбурская осудила звезд, которые всем говорят о своей личной жизни
Актриса и певица Настасья Самбурская не балует поклонников подробностями своей личной жизни.
Волгоградская правда 04:29
Здоровье
Об источнике иммунитета к коронавирусу рассказала Малышева
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Малышева раскрыла источник иммунитета к коронавирусу.
Live24 03:00
Происшествия
В Крыму один больной коронавирусом мог заразить 64 человека
Житель Касногвардейского района, приехавший из командировки в Москву в конце марта, близко контактировал с 15 людьми, включая восемь медиков, которые уже помещены в обсерватор.
Вести.Севастополь 03:43
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Авто
Назвали оптимальный для российских дорог автомобиль
Эксперты портала NJCAR.RU выяснили, какой автомобиль лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
Тарантас Ньюс вчера в 15:53
Общество
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск с нарушениями
Власти Москвы предупредили о наказании за спецпропуск, оформленный с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.
Lenta.ru 03:51
Здоровье
В ВОЗ предупредили о бесполезности масок при игнорировании других мер
Ношение медицинской маски при игнорировании других мер по профилактике коронавируса не снизит риск заражения инфекцией.
РБК 02:11
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Происшествия
За выходные на курских дорогах задержали 28 пьяных водителей
Госавтоинспекция Курской области просит граждан сообщать о фактах управления авто в состоянии опьянения по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.
Городские известия (г. Курск) 05:22
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости 04:50
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости вчера в 08:38
Общество
Киево-Печерскую лавру закроют на карантин из-за вспышки коронавируса
Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19, всего там зарегистрировано более 90 случаев заражения, заявил в понедельник на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:16
Общество
В Италии зафиксировали рекордное снижение смертей от коронавируса
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. сообщил, что за минувшие сутки зафиксировано рекордно низкое число скончавшихся от коронавируса за последние три недели - 431 человек.
Московский Комсомолец вчера в 12:23
Технологии
Российский вуз запатентовал силовое поле для защиты космонавтов
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 08:31
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли 18 человек
За сутки в России умерли 18 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, число скончавшихся за весь период увеличилось до 148.
RT на русском 03:59