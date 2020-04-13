Бывший полузащитник московского ЦСКА японец Кейсуке Хонда раскритиковал режимы самоизоляции и карантина, введенные правительствами многих стран, так как при этом они никак не коменсируют гражданам финансовые потери.

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 798

Шоу-бизнес Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям. 18

Общество В Крыму ужесточают режим самоизоляции Глава РК Сергей Аксенов, в свою очередь, добавил, что со среды всех нарушителей режима ограничений будут штрафовать.

Здоровье В Ивановской области четверых человек пришлось поместить в реанимацию 4 пациента из Ивановской области, находящиеся под наблюдением врачей в связи с коронавирусом, переведены в реанимацию, заявил директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин 11 апреля, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

Политика МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. 793

Футбол Игрок сборной России Смолов поддержал московскую станцию скорой помощи Форвард испанской "Сельты" и сборной России по футболу Федор Смолов оказал поддержку московской станции скорой помощи, сообщается в официальном аккаунте национальной команды в Twitter.

Гаджеты Samsung переходит от технологии LCD к QD-OLED Источники утверждают, что Samsung собирается перейти от ЖК-дисплеев к новой технологии QD-OLED.

Происшествия В Крыму один больной коронавирусом мог заразить 64 человека Житель Касногвардейского района, приехавший из командировки в Москву в конце марта, близко контактировал с 15 людьми, включая восемь медиков, которые уже помещены в обсерватор. 11

Энергетика ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана. 554

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,8K

Происшествия Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве. 13

Происшествия За выходные на курских дорогах задержали 28 пьяных водителей Госавтоинспекция Курской области просит граждан сообщать о фактах управления авто в состоянии опьянения по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

Экономика Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. 295

Общество Киево-Печерскую лавру закроют на карантин из-за вспышки коронавируса Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19, всего там зарегистрировано более 90 случаев заражения, заявил в понедельник на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Общество В Италии зафиксировали рекордное снижение смертей от коронавируса Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. сообщил, что за минувшие сутки зафиксировано рекордно низкое число скончавшихся от коронавируса за последние три недели - 431 человек. 33