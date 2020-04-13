Бывший полузащитник московского ЦСКА японец Кейсуке Хонда раскритиковал режимы самоизоляции и карантина, введенные правительствами многих стран, так как при этом они никак не коменсируют гражданам финансовые потери.

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