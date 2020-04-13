Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportБывший игрок ЦСКА потребовал финансовых гарантий от правительств

Бывший полузащитник московского ЦСКА японец Кейсуке Хонда раскритиковал режимы самоизоляции и карантина, введенные правительствами многих стран, так как при этом они никак не коменсируют гражданам финансовые потери.
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Хонда: правительства должны дать людям финансовые гарантии

Metaratings01:16

Хонда о коронавирусе: «Легко говорить „оставайтесь дома“. Правительства должны давать людям финансовые гарантии»

Sports.ru00:15

Хонда: легко говорить «оставайтесь дома», правительство должно давать финансовые гарантии

Чемпионатвчера в 17:59

Экс-игрок ЦСКА высказался о коронавирусе

Газета.Ruвчера в 22:50

Экс-игрок ЦСКА Хонда призвал правительства стран предложить гражданам финансовые гарантии в период коронавируса

Матч ТВвчера в 20:53

Кейсуке Хонда: «Легко говорить „оставайтесь дома“»

Спорт-Экспрессвчера в 20:40

Экс-игрок ЦСКА — о коронавирусе: «Правительства стран должны давать финансовые гарантии людям»

Sport24.ruвчера в 23:57
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Происшествия

Защита Арашуковых решила добиваться суда присяжных

Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора.
РИА Новости 09:09
1
Политика

Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
75
Происшествия

Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС

Lenta.ru 05:05
21
Шоу-бизнес

Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии

Российская певица Татьяна Буланова, которая в настоящее время госпитализирована в научно-исследовательском центре, который специализируется на кардиологии и сосудистых заболеваниях, рассказала о своем состоянии.
Культуромания вчера в 06:01
686
Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 09:47
21
Происшествия

Мосгорсуд обязал пересмотреть вопрос о прекращении дела по катастрофе Ту-154

Московский городской суд отменил решение Мещанского суда, который отказался отменять постановления о прекращении уголовного дела по катастрофе Ту-154 под Сочи.
Газета.Ru 11:07
Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
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Транспорт

РЖД отменят 32 поезда дальнего следования

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
133
Общество

Попова назвала очаги заражения коронавирусом в РФ

Из 74 вспышек коронавируса в российских регионах 55% являются очагами в лечебных учреждениях.
ТК Звезда 11:42
Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
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Технологии

«Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack

13 апреля «Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack.
Вести Калининград 07:57
Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
40
Технологии

Во Франции нашли флягу римского легионера

Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
25
Происшествия

Более 300 пациентов с коронавирусом лечатся в Коммунарке

За минувшие сутки в медучреждение поступили 37 человек, выписано - семь пациентов.
Газета.Ru 01:57
313
Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
4K
Общество

Мэрия Москвы объявила о приостановке закупок в рамках горбюджета

В Москве с 13 апреля приостанавливается проведение любых закупок в рамках городского бюджета, кроме неотложных.
RT на русском 12:30
Экономика

Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
РБК 11:32
Общество

В США от коронавируса умер первый моряк с авианосца «Теодор Рузвельт»

Эхо Москвы 10:04
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Финансы

ЦБ разрешил Сбербанку занять ₽500 млрд

Агентство Reuters со ссылкой на финансового директора Сбербанка Александра Морозова сообщило, что банк пролонгировал БКЛ, увеличив ее объем с 223 млрд до 500 млрд руб. По словам Морозова, средства БКЛ не выбираются, а используются лишь в качестве резерва.
РБК 11:53
2
Происшествия

Главу Седельниковского района Омской области обвинили в хищении

РИА СуперОмск 09:31
8
Здоровье

В Севастополе подтвержден новый случай заражения коронавирусом

COVID-19 обнаружен у пациентки, доставленной в больницу №4 на Северной стороне.
Севастополь.ру 09:02
9
Политика

Кадыров обвинил «Газпром» и ФСБ в потворстве травли Чечни «Новой газетой»

Грозный, 13 апреля 2020, 19:06 — REGNUM «Новая газета» является антироссийским изданием, которое получает деньги за постоянную травлю Чечни.
REGNUM 12:06
1
Общество

Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог Китая

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что если ситуация с коронавирусом на планете будет развиваться также, как сейчас, то до пика заболеваемости остается еще минимум две недели.
Телепорт вчера в 22:57
70
Происшествия

В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы

Уфа, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус.
REGNUM 11:30
22
Здоровье

Врач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Живая Кубань 08:08
370
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
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Энергетика

Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
RT на русском вчера в 14:20
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Шоу-бизнес

Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ

Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия 11 апреля в 16:50
79
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
1,1K
Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Кэйсукэ Хонда
Японский футболист
Японский футболист, атакующий полузащитник бразильского клуба «Ботафого». Выступал в сборной Японии. Участник чемпионата мира 2010, чемпионата мира 2014 и 2018, чемпион России сезона 2012/13, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка Италии, победитель и лучший игрок Кубка Азии 2011. Параллельно с карьерой игрока в Австралии, был приглашен на пост главного тренера и генерального менеджера сборной Камбоджи, которой будет управлять во время пауз для матчей сборных в А-Лиге.
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Бразильский футбольный клуб
Бразильский футбольный клуб из города и штата Рио-де-Жанейро. Клуб является одним из четырёх традиционных грандов своего штата наряду с «Фламенго», «Флуминенсе» и «Васко да Гама», а также одним из традиционно сильнейших футбольных клубов Бразилии; сооснователь Клуба Тринадцати, организации самых популярных и титулованных клубов Бразилии.
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