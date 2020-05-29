Происшествия

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБывший игрок «Спартака» Вукоевич оправдан по делу о домашнем насилии

1 фото
Хорватская прокуратура сняла обвинения с тренера-селекционера киевского «Динамо» Огнена Вукоевича по подозрению в домашнем насилии, сообщает Gol.hr. 8 мая хорватская полиция задержала бывшего игрока сборной Хорватии и «Спартака» по подозрению в домашнем насилии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экс-игрок «Спартака» Вукоевич оправдан по делу о домашнем насилии

Чемпионат13:54

Бывший игрок «Спартака» Вукоевич оправдан по делу о домашнем насилии

Спорт-Экспресс12:44

Экс-игрок «Спартака» Вукоевич оправдан по делу о домашнем насилии

Sport24.ru12:20

Экс-футболиста «Спартака» оправдали по делу о домашнем насилии

Газета.Ru12:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 14:21, Ашберн
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
759
Общество

Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Третья группа связана с иными причинами смерти, болезнями, которыми человек страдал при жизни без учета COVID-19.
РБК 13:09
10
Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
1,1K
Происшествия

Задержан экс-полицейский, придавивший шею Джорджа Флойда

Задержан бывший полицейский Дерек Човен, придавивший коленом к земле шею афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося в больнице после ареста в Миннеаполисе.
Вести.Ru 14:00
1
Общество

Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы

Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
96
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
4,6K
Общество

Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером

Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
2
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова опровергла информацию о своей нищете

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что ее насмешили слухи якобы о ее бедственном материальном положении из-за коронавируса.
Росбалт 07:38
Политика

На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

Президент Украины Владимир Зеленский представил для рассмотрения в Верховной Раде законопроект о воинском учете.
Российская газета 03:58
10
Игры

Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane

REGNUM 00:51
5
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" раскритиковал политику европейских стран в отношении России.
РИА Новости 08:30
290
Экономика

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
26
Единоборства

Российский боец ММА Кунченко покинул UFC

Sport24.ru 10:53
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина

Российская газета 13:36
20
Политика

В Раде заявили, что Украина имеет право выйти из Минских соглашений

Украина имеет полное право выйти из Минских соглашений, направленных на урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.
ФАН 08:40
52
Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
20
Транспорт

В Петербурге возобновят действие льготных проездных

С 1 июня в Петербурге возобновят действие льготных проездных билетов.
Город+ вчера в 11:45
127
Политика

«Левада-центр»: уровень доверия россиян к Путину снова упал

Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину опять опустился, свидетельствуют данные опроса Левада-центра .
Znak.com 11:57
5
Шоу-бизнес

Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам

Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
52
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Газета.Ru 12:17
607
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
73
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

Коммерсантъ 09:20
890
Общество

Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами

Интерфакс вчера в 16:58
1,7K
Игры

Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня

News.ru 11:15
33
Политика

Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков

Агентство, подведомственное Министерству иностранных дел, занимается продвижением положительного образа России, поддержкой русского языка, работой с соотечественниками и гуманитарным содействием.
Коммерсантъ 08:15
2
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело 11:31
44
Здоровье

Андрей Бочаров провел клинический совет в Волгограде

В ближайшее время ожидается совещание оперативного штаба, на котором с учётом мнения клинического совета решится дальнейшая судьба режима самоизоляции в Волгоградской области.
НовостиВолгограда.ру 05:25
29
Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
1,1K
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,7K
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Огнен Вукоевич
Хорватский футболист
Хорватский футболист-полузащитник и футбольный тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ. Входит в топ-20 самых популярных клубов Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное