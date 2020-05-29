Хорватская прокуратура сняла обвинения с тренера-селекционера киевского «Динамо» Огнена Вукоевича по подозрению в домашнем насилии, сообщает Gol.hr. 8 мая хорватская полиция задержала бывшего игрока сборной Хорватии и «Спартака» по подозрению в домашнем насилии.

Бывший игрок «Спартака» Вукоевич оправдан по делу о домашнем насилии

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