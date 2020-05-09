Происшествия

Soccer.ruSoccer.ruБывший игрок «Спартака» обвиняется в угрозах убить жену и тёщу

В прошлом году полузащитник "Арсенала" Гранит Джака признался, что болельщики "канониров" грозились убить его жену.
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Источник: экс-футболист «Спартака» Вукоевич задержан за угрозы жене и её родственникам

RT на русском08:17

Против Вукоевича возбудили уголовное дело за угрозы убить семью

ProstoProSport08:19

В отношении экс-игрока «Спартака» Вукоевича возбуждено уголовное дело. Ему вменяют угрозы убийством жене и теще

Sport24.ru08:11

Экс-хавбек «Спартака» обвиняется в угрозах убить жену, её сестру и мать

Metaratings07:45

Бывший игрок «Спартака» обвиняется в угрозах убить жену и тёщу

Soccer.ru07:40

Экс-игрок «Спартака» Вукоевич обвиняется в угрозах убить жену, её сестру и мать

Чемпионат07:20

Экс-полузащитник «Спартака» Огнен Вукоевич оказался в полиции из-за угроз расправы жене

Спорт день за днем08:16
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
147
Политика

Путин посмотрел авиационный парад с крыльца Кремля

ПолитРоссия 07:58
11
Политика

Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно

RT на русском 03:22
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Спорт

Horizon Zero Dawn вошла в топ-10 самых желаемых игр в Steam

Horizon Zero Dawn от студии Guerrilla Games заняла десятую строчку в списке желаемых игр в Steam.
CyberSport.ru 07:16
1
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
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Политика

Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины

Тбилиси, 9 мая 2020, 11:48 — REGNUM Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов».
REGNUM 04:48
11
Здоровье

В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса

Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:22
45
Общество

В Сеуле закрыли развлекательные заведения из-за нового очага COVID-19

Власти Сеула приняли решение закрыть до 7 июня все развлекательные заведения города из-за распространения коронавирусной инфекции в нескольких клубах города.
РБК 06:02
Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
582
Здоровье

400 человек заразились коронавирусом в Архангельской области

REGNUM вчера в 07:13
6
Общество

Закончено строительство храма вооруженных сил РФ

Минобороны России сообщило о завершении строительства главного храма вооруженных сил РФ.
Коммерсантъ 08:26
8
Общество

Более 330 человек проходят лечение в медцентре в Коммунарке

Лечение в медицинском центре в Коммунарке проходят 332 человека.
Агентство Москва 02:48
255
Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
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Футбол

«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»

Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс 07 мая в 17:00
Армия и оружие

Корабли НАТО ушли из Баренцева моря

Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ вчера в 21:13
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Шоу-бизнес

Волочкова вышла на прогулку на карантине с котом и в нижнем белье:

На кадрах видно, что Волочкова сделала все, для того, чтобы пользователи смогли получить максимальное визуальное удовольствие – балерина надела комплект изящного черного белья и дополнила его кружевной накидкой.
Live24 вчера в 08:49
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Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
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Армия и оружие

Третий Ил ВКС РФ вылетел из Италии

Вести.Ru 07:35
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Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл

Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor вчера в 05:12
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Здоровье

Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 — утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости вчера в 07:13
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Общество

Путин присоединился к «Бессмертному полку»

Вести.Ru 08:21
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Наука

Создан трехмерный атлас мозга мыши в высоком разрешении

Ученые из Института исследований мозга имени Пола Аллена (Allen Institute for Brain Science) представили третью версию детальной трехмерной карты мозга мыши Allen Mouse Brain Common Coordinate Framework (CCFv3).
Полит.ру вчера в 04:00
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Общество

Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Праги

RuNews24.ru вчера в 13:32
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Политика

В Минске проходит военный парад

Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии 04:37
94
Общество

В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
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Здоровье

Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19

Врач Евгений Комаровский пояснил, что хороший иммунитет может защитить легкие от размножения в них коронавируса.
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Целый час высшего пилотажа: смотрим онлайн авиашоу Воздушно-космических сил РФ

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