В прошлом году полузащитник "Арсенала" Гранит Джака признался, что болельщики "канониров" грозились убить его жену.

Бывший игрок «Спартака» обвиняется в угрозах убить жену и тёщу

Спорт день за днем

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 147

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". 834

Общество В Сеуле закрыли развлекательные заведения из-за нового очага COVID-19 Власти Сеула приняли решение закрыть до 7 июня все развлекательные заведения города из-за распространения коронавирусной инфекции в нескольких клубах города.

Общество Власти Москвы объяснили нормы масочного режима Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета. 652

Музыка Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer". 161

Наука Создан трехмерный атлас мозга мыши в высоком разрешении Ученые из Института исследований мозга имени Пола Аллена (Allen Institute for Brain Science) представили третью версию детальной трехмерной карты мозга мыши Allen Mouse Brain Common Coordinate Framework (CCFv3). 3

Политика В Минске проходит военный парад Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники. 94