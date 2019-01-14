Футбол
Vprognoze.ruБывший игрок «Зенита» Маркизио объявит о завершении карьеры
Как сообщает источник, 33-летний хавбек завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. Отмечается, официально Маркизио объявит о завершении карьеры завтра, 3 октября на пресс-конференции, которая состоится на стадионе «Ювентуса».
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«Зенит» поблагодарил завершившего карьеру Маркизио за вклад в чемпионство
Спорт-Экспрессвчера в 10:09
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