Как сообщает источник, 33-летний хавбек завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. Отмечается, официально Маркизио объявит о завершении карьеры завтра, 3 октября на пресс-конференции, которая состоится на стадионе «Ювентуса».

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