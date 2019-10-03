Футбол

Советский спортСоветский спорт«Зенит» поблагодарил Маркизио за вклад в чемпионство команды

Ранее стало известно, что бывший полузащитник Ювентуса и Зенита Клаудио Маркизио объявил о завершении игровой карьеры. Добавим, что Маркизио провел за Зенит, который стал последним клубом в карьере итальянца, 15 матчей во всех турнирах и записал на свой счет два забитых.
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Sport24.ruвчера в 10:31
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