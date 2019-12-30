Происшествия
Газета.RuБывший игрок сборной России по мини-футболу Погорелов погиб в ДТП
Бывший игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб в ДТП в центре Москвы. Об этом информирует Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой источник в правоохранительных органах. Утверждается, что трагедия произошла вчера, 29 декабря, ранним утром на улице Садовая-Кудринская.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов разбился в автомобильной аварии в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, ДТП произошло ранним утром 29 декабря на ул. Садовая-Кудринская.Агентство Москва02:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Политика
«Оператор ГТС Украины» заявил о завершении переговоров с «Газпромом»
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил о завершении "переговорного марафона" с "Газпромом" в Вене.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Политика
В Кремле назвали результативным сотрудничество спецслужб России и США
Российские и американские спецслужбы эффективно сотрудничают, о чём говорит предотвращение теракта в Санкт-Петербурге.
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Кино
Обама назвал любимые фильмы и сериалы года
Гаджеты
Опубликованы параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT
Источник ASRock опубликовал ряд предполагаемых параметров будущей видеокарты.
Футбол
Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов
Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
Происшествия
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком
В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.
Общество
Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей
Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Гаджеты
Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color
Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
Театры
Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»
Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
Общество
На новых билетах РЖД разместили просьбу к пассажирам нижних полок
Компания РЖД на новых электронных билетах разместила обращение к пассажирам нижних полок с просьбой разрешить едущим на верхних местах посидеть внизу в дневное время, сообщает РИА Новости.
Политика
Лавров предупредил о негативных последствиях в случае развала СВПД
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что развал Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может спровоцировать негативные последствия для Ближневосточного региона.
Здоровье
До Карелии не дойдет эпидемия гриппа из Финляндии
В Карелии и вовсе ещё не поставили ни одного случая клинического гриппа.
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Экономика
Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка
Некоторые автопроизводители заявили о возможном уходе с российского автомобильного рынка, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Футбол
Мамаев рассказал об извлеченном для себя уроке и планах на 2020 год
Полузащитник Павел Мамаев рассказал о своих планах на 2020 год, переходе в футбольный клуб «Ростов» и осознании собственных ошибок, связанных с прошлогодним скандалом.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com B.V
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Общество
В Роскачестве рассказали о правильном выборе рыбных консервов
В преддверии Нового года эксперты «Роскачества» рассказали о правилах выбора рыбных консервов.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде
Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Кино
Фильмом года по версии «КиноПоиска» стала «Зеленая книга»
Драма «Зеленая книга» Питера Фаррелли получила от зрителей самый высокий рейтинг — 8,3 из 10 баллов.
Общество
Меган Маркл и принца Гарри не пустили в канадский ресторан
По информации Mirror, внук королевы Великобритании вместе с супругой, вопреки традициям, проводит рождественские каникулы в канадском Ванкувере у матери Меган Маркл.
Экономика
Тюменский суд признал банкротом Антипинский НПЗ
Арбитражный суд Тюменской области принял решение признать банкротом Антипинский НПЗ и ввести в отношении него процедуру конкурсного производства, передает корреспондент Znak.com из зала суда.