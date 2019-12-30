Игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов разбился в автомобильной аварии в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, ДТП произошло ранним утром 29 декабря на ул. Садовая-Кудринская.

с чего всё началось

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб в ДТП в центре Москвы. Об этом информирует Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой источник в правоохранительных органах. Утверждается, что трагедия произошла вчера, 29 декабря, ранним утром на улице Садовая-Кудринская.

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Погорелов погиб в ДТП

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