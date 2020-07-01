Политика
ИзвестияБывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства. Об этом сообщило издание Handelsblatt.
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Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Известия вчера в 19:08
Общество
Путин наградил посмертно волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова
Известия 29 июня в 12:17
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
Общество
37,06% жителей Алтайского края приняли участие в досрочном голосовании
С 25 по 30 июня проходило досрочное голосование по внесению поправок в Конституцию РФ.
Алтайская правда вчера в 23:54
Политика
Французский депутат сравнил Крым времен Украины со спящей красавицей
Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани, возглавляющий делегацию европейских политиков, приехавших в Крым, сравнил полуостров во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей, добавив, что только после воссоединения с Россией в регионе началось восстановление.
Известия вчера в 17:16
Авто
Genesis запустил сервис подписки на автомобили в России
Премиальный бренд Hyundai – Genesis – запустил в России сервис подписки на свои автомобили.
Автоновости дня вчера в 11:35
Футбол
Тедеско заявил, что удаление Зобнина изменило ход игры с ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как повлияло удаление хавбека Романа Зобнина на результат матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
RT на русском вчера в 16:26
Баскетбол
Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в команде
Форвард Андрей Воронцевич официально покинул ЦСКА.
Спорт-Экспресс 02:25
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором призвал поучаствовать в голосовании по поправкам к Конституции.
Forbes вчера в 07:18
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Наука
Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено
Evo-rus.com вчера в 08:40
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com вчера в 14:36
Авто
Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 000 рублей
Новые автомобили 29 июня в 05:51
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Происшествия
В Новосибирской области от коронавируса скончались ещё три человека
В течение последних 24 часов в больницах Новосибирской области скончалось три пациента: двое мужчин 61 и 71 года, и женщина, которой было 73.
ЧС-ИНФО 02:22
Здоровье
Режим повышенной готовности в Хакасии продлили до 12 июля
Глава Хакасии Валентин Коновалов принял решение продлить до 12 июля режим повышенной готовности, объявленный в республике в конце марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Байкал24 вчера в 15:34
Экономика
Что изменится в российских законах в июле 2020 года
С 1 июля снова будут произведены единовременные выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тыс. руб.
РБК вчера в 17:00
Политика
Губернатор Миссисипи разрешил изменить флаг штата из-за протестов
Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата, из-за того что на нем присутствует символика Конфедерации — объединения южных штатов США, поддерживающих рабство, во время Гражданской войны в XIX веке.
Известия вчера в 20:29
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости вчера в 08:30
Происшествия
В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой
Вести.Ru вчера в 18:31
Экономика
Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее максимальный размер суммы по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.
РБК 29 июня в 08:29
Футбол
Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год
РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.
Чемпионат вчера в 19:00
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»
МК-Спорт 29 июня в 14:42
Футбол
«Сельта» продлила аренду Федора Смолова до конца сезона
"Сельта" продлила аренду российского нападающего московского футбольного клуба "Локомотив" Федора Смолова до фактического окончания сезона, сообщается на сайте испанской команды.
РИА Новости вчера в 18:22
Общество
Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Актриса из Омска снялась для обложки журнала MAXIM
Омск здесь 29 июня в 01:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 29 июня в 06:56
Здоровье
Подмосковье проведет эксперимент по вывозу масок и медицинских отходов
Московская область собирается с 1 августа провести эксперимент по обращению с медицинскими и биологическими отходами — от сбора и вывоза до обезвреживания.
РБК 02:03