Политика
ИзвестияБывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства. Об этом сообщило издание Handelsblatt.
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Политика
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия
В Пермском крае за сутки умерли два пациента с коронавирусом
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрирован 3691 случай заражения COVID-19, выздоровели 2598 человек, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи жителей.
РИА Новости 03:27
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Егор Крид и Нюша выпустили романтический клип
Премьера песни состоялась на фоне слухов о романтической связи Егора Крида и Нюши.
Bimru.ru вчера в 04:01
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Происшествия
В Петербурге задержали преступника, убившего пожилую женщину в парке
В Петербурге задержали мужчину, убившего бабушку в парке Александрино.
REGNUM 03:44
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Общество
Бездомные начали захватывать пустующие дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга – самовольного захвата пустующих домов.
Москва 24 вчера в 20:09
Здоровье
В России за сутки значительно выросло число смертей от коронавируса
Полностью выздоровел 10 281 человек, всего — 422 931 — это 64,6% от общего числа случаев коронавируса в РФ.
BFM.ru 03:42
Здоровье
На Среднем Урале подтвердили ещё 214 случаев заражения коронавирусом
Екатеринбург, 29 июня 2020, 10:42 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 214 человек по состоянию на 29 июня 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
REGNUM 29 июня в 03:42
Футбол
Президент «Урала» заявил, что матч с «Оренбургом» состоится
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» состоится.
RT на русском 03:49
Космос
В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы
Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы.
Известия 29 июня в 21:15
Футбол
В Англии установили рекорд по рекламе букмекеров
Как сообщает GGBet, 14 из них предлагали клиентам фрибеты. Не исключено, что такое количество рекламы беттинга может стать рекордом для АПЛ.
LoginCasino.com вчера в 08:23
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
Санкции против российского газопровода "Северный поток -2" предложили включить в оборонный бюджет на ближайший финансовый год.
Деловое.ТВ 03:04
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
Общество
С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»
С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Lenta.ru 02:14
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Дана Борисова перечислила звезд с зависимостями
Обо всем телеведущая Дана Борисова рассказала депутату Госдумы Виталию Милонова на его YouTube-шоу.
Gazeta.SPb вчера в 23:29
Происшествия
На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:52
Баскетбол
Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе
Московский ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Андрея Воронцевича. Заявление опубликовано на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 02:59
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек
В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
RT на русском 01:55
Армия и оружие
ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
Россия начала поставки С-400 в Турцию летом прошлого года.
РИА Новости вчера в 12:56
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Скандальная телеведущая Виктория Боня записала видео против поправок в Конституцию после розыгрыша известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).
Известия вчера в 17:03
Игры
PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для консоли PlayStation 4
Новая игровая приставка PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков, предназначенных для консоли PlayStation 4. Данную информацию подтвердила японская компания-производитель электроники Sony.
UfacityNews.ru вчера в 16:47
Хоккей
Минское «Динамо» подписало контракт с 19-летним форвардом Алистровым
Форвард Владимир Алистров подписал контракт с минским «Динамо», информирует официальный сайт клуба.
Sports.ru 03:39