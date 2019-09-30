Футбол
Спорт-ЭкспрессБывший капитан «Зенита» пошутил об отставке Кононова и детском саде
Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин в своем Instagram пошутил по поводу увольнения Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака».
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Александр Медведев – о Кононове: Главное в том, что у «Спартака» не было игры
Спорт день за днем13:54
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 21:39, Вашингтон
Экономика
Минкультуры РФ обнародует информацию о тратах на господдержку кино
Министерство культуры России и Фонд кино в октябре запустят открытую базу данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов, о чем рассказали главы ведомств в беседе с газетой "Коммерсант".
Народные новости 21:33
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Экономика
Проект спутниковой системы «Эфир» закроют
В конце 2017 года предложенную Роскосмосом программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости 20:30
Здоровье
Депздрав рассказал москвичам о разнице между ОРВИ и гриппом
Специалиста столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, в чем разница между ОРВИ и гриппом.
Москва 24 27 сентября в 22:40
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
Известия 09:18
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны 27 сентября в 12:57
Общество
Первый снег выпадет в Алтайском крае 30 сентября
В ночь на понедельник, 30 сентября, в Алтайском крае пройдут дожди с мокрым снегом. Местами появится первый снежный покров.
Алтайская правда 06:03
Наука
В Норвегии найден погребальный дом эпохи викингов
Стоит отметить, что ранее в этом районе ученые находили следы захоронений викингов в присущих им погребальных лодках.
Planet Today 27 сентября в 15:50
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 19:28
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК 18:56
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру 12:03
Кино
Российская «Дылда» намерена претендовать на «Оскар»
От России на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинули фильм Кантемира Балагова «Дылда».
МордовМедиа 27 сентября в 10:46
Политика
Трамп хочет встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с автором анонимной жалобы на его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости 19:55
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак начнёт вести «Пусть говорят»
Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости.
News.ru вчера в 23:11
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда вчера в 08:15
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия 00:18
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
Экономика
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%
В ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%.
Известия 21:10
Футбол
«Барселона» интересуется игроком «Челси»
Отмечается, что «Барселона» надеется заполучить полузащитника «Наполи» Мариано Руиса, однако, вторым вариантом она рассматривает Виллиана.
Все про Спорт ру 09:21
Наука
Городской шум защитил сверчков от паразитов
N+1 вчера в 13:48
Общество
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Церемония установила сразу два мировых рекорда: самая многонациональная свадьба и свадьба с самым большим количеством гостей.
Lenta.ru 21:28
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 14:26
Происшествия
Для подавления бунта мигрантов на Лесбосе направили спецназ
Ситуация в центре приёма и идентификации мигрантов и беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос после бунта вышла из-под контроля, из Афин туда направляют спецназ полиции, сообщает телеканал Alpha.
РИА Новости 16:41
Шоу-бизнес
Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина
После пережитых страшных заболеваний Алексей Янин уже может самостоятельно принимать пищу и воду.
Пятый канал 10:22
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37