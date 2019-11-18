Футбол
Газета.RuБывший капитан «Зенита» выступил против натурализации в сборной
Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин выступил против натурализации футболистов в сборной России, передает "Петербургский дневник".
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Алексей Игонин: «Чтобы „выстрелить“ на Евро, надо вспомнить свои лучшие качества»
Петербургский дневник03:17
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В Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, которые были задержаны Россией больше года назад из-за того, что нарушили территориальную границу.
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Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.
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Матч второго дивизиона Нидерландов между "Ден Босхом" и "Эксельсиором" должен был запомниться болельщикам исключительно голевой перестрелкой, которую устроили команды (встреча закончилась со счетом 3:3). Однако случившееся на 29-й минуте встречи заставило говорить о футбольном поединке совсем не по спортивному поводу.
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Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
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Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Происшествия
Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака
Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.
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Широков: наверное, Кучеров подсмотрел прием с голом без броска в ЦСКА
Форвард омского "Авангарда" Сергей Широков допустил, что нападающий клуба НХЛ "Тампа" Никита Кучеров подсмотрел прием с голом без броска во время совместной игры за ЦСКА.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Гаджеты
Эксперты iFixit оценили новую клавиатуру 16-дюймового MacBook Pro
На днях компания Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro.
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В Китае показали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
Футбол
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В Палермо завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе J, где сборная Италии принимала команду Армении.
Происшествия
В Москве возбудили дело после гибели в ванне пятимесячного младенца
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, оставленного одного няней в ванной во время купания.
Общество
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Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Общество
Россия не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году
Победительница конкурса "Мисс Россия -2019" Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс Мира" 14 декабря в Лондоне.
Здоровье
Прекращение трансплантации почек российским детям опровергли
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России (НМИЦ ЗД) опроверг информацию об отмене операций по трансплантации почек для детей весом до шести килограммов из-за претензий к применяемому Михаилом Каабаком и Надеждой Бабенко препарату.
Политика
В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
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Россия обыграла Хорватию на старте Кубка Дэвиса
Экономика
Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании
Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов.