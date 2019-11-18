Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин выступил против натурализации футболистов в сборной России, передает "Петербургский дневник".

Бывший капитан «Зенита» выступил против натурализации в сборной

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