По информации «Фонтанки», с утра 9 июня оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят около 30 обысков в квартирах и офисах фигурантов уголовного дела, возбужденного в Главном следственном управлении полицейского главка по статье 172 УК — «Незаконная банковская деятельность».

с чего всё началось

Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пришли с обысками в здание элитного автосалона «Авангард», а также еще по 30 адресам, имеющим отношение к известному в прошлом хоккеисту Максиму Сушинскому (завершил карьеру в 2013 году, — прим. ред.) и его бизнесу.

В Петербурге хоккеиста Сушинского подозревают в незаконном банкинге

Происшествия Следствие попросило отправить под домашний арест актера Ефремова Следствие просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста для заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб другой водитель. 189

Футбол Василий Уткин назвал лучших игроков в истории российского футбола Уткин открыл очередной выпуск своей программы на Youtube признанием, что готов к ожесточенному спору в комментариях и готов назвать лучших, по его мнению, игроков в отечественном футболе. 3

Общество В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости». 3,7K

Происшествия В Кремле прокомментировали аварию с участием Ефремова Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, стоит ли лишать актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста после смертельной аварии накануне. 3,7K

Футбол Глава РФС ответил на критику Федуна Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".

Общество Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. 69

Происшествия Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке На Усть-Большерецкой камчатской дороге автомобилисты заметили медведя с бидоном на голове и сняли несчастное животное на видео. 17

Политика Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина. 438

Политика Режиссер объяснил желание Украины показывать российские фильмы Киноиндустрия на Украине находится «почти на нуле», потому что для производства хороших фильмов необходима сильная экономика, чего в стране нет, заявил российский режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко. 2

Энергетика Минск потребовал пересмотра цен на российский газ Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.

Политика Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона. 8

Гаджеты TCL выпустила телевизор за 129 долларов Компания TCL приняла решение исправить ситуацию и развеять миф о дорогих умных телевизорах, выпустив модель с диагональю 31,5 дюйма при стоимости 129 долларов. 3

Здоровье Роскачество дало советы о похудении после карантина Роскачество опубликовало советы экспертов по легкому и быстрому похудению после вынужденной самоизоляции, сообщает агентство «РИА Новости». 49

Общество Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин. 5,1K

Экономика ТПП предлагает усовершенствовать российскую налоговую систему «По нашему мнению, при общей достаточности уплаченных организацией средств не должно возникать технических недоимок между отдельными налогами и бюджетами», – указал он в послании Минфину, уточнив, что распределением средств с единого счета для всех налогов и сборов должна заниматься Федеральная налоговая служба (ФНС). 2

Общество Экс-глава ВЭБа попросил суд в Лондоне отправить Дерипаску за решетку Бывший глава ВЭБа Владимир Чернухин подал иск против миллиардера Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона, в котором попросил отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду. 24

Происшествия В ульяновском СИЗО произошел бунт В соцсетях вскоре появилась информация, что в ульяновском СИЗО бунтуют заключенные. 4

Футбол «Спартак» объявил об уходе Шишкина, Дьякова и еще 7 игроков Дьяков и Шишкин приняли участие в двух играх за «Спартак-2».Основная команда «Спартака» на данный момент занимает восьмое место в РПЛ, набрав 28 очков.