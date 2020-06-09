Происшествия
REGNUMВ Петербурге хоккеиста Сушинского подозревают в незаконном банкинге
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пришли с обысками в здание элитного автосалона «Авангард», а также еще по 30 адресам, имеющим отношение к известному в прошлом хоккеисту Максиму Сушинскому (завершил карьеру в 2013 году, — прим. ред.) и его бизнесу.
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В Петербурге 30 обысков. Пришли к известному хоккеисту Максиму Сушинскому — основателю автосалона «Авангард»
По информации «Фонтанки», с утра 9 июня оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят около 30 обысков в квартирах и офисах фигурантов уголовного дела, возбужденного в Главном следственном управлении полицейского главка по статье 172 УК — «Незаконная банковская деятельность».Фонтанка.Ру04:06
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