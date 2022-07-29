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Бывший командир «Азова» Билецкий объявил охоту на виновных в ударе по пленным в СИЗО

Бывший командир националистического полка «Азов» Андрей Билецкий объявил охоту на причастных к ракетному удару по СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР), где содержались пленные бойцы подразделения.
Lenta.ru
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ночью ВСУ открыли огонь по баракам, в результате чего погибли 40 пленных украинских бойцов, 75 человек получили ранения, а также были ранены восемь сотрудников следственного изолятора.
News.ru
Позже представители ДНР уточнили, что число погибших увеличилось до 53.
Lenta.ru
В свою очередь власти ДНР полагают, что ВСУ ударили по изолятору из-за того, что пленные начали давать показания о военных преступлениях.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Экс-командир полка «Азов» Билецкий объявил охоту на причастных к обстрелу СИЗО в Еленовке
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