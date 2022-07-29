Бывший командир националистического полка «Азов» Андрей Билецкий объявил охоту на причастных к ракетному удару по СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР), где содержались пленные бойцы подразделения.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ночью ВСУ открыли огонь по баракам, в результате чего погибли 40 пленных украинских бойцов, 75 человек получили ранения, а также были ранены восемь сотрудников следственного изолятора.
Малое географическое судно "Шляхович" государственной гидрографической службы Украины подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Выделить в 2022 г. Минфину России для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование бюджетные ассигнования в размере 200 000 000 000 руб. из резервного фонда правительства», — говорится в документе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование Японии к России не проводить военных учений на Курильских островах, заявила, что в Токио с таким же успехом могли бы потребовать, чтобы солнце всходило на западе.
Исследователи обнаружили, что при нырянии головой вперед неподготовленные дайверы могут получить травмы спинного мозга и шеи на высоте более восьми метров, при нырянии руками вперед – травмы ключицы на высоте более 12 метров, а при нырянии ногами вперед – травмы коленей на высоте более 15 метров.