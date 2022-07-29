Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ночью ВСУ открыли огонь по баракам, в результате чего погибли 40 пленных украинских бойцов, 75 человек получили ранения, а также были ранены восемь сотрудников следственного изолятора.