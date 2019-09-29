Армия и оружие

ИзвестияИзвестияБывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»

Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
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с чего всё началось

Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету

Российская крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее "Гранита", заявил РИА Новости экс-командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев. По его словам, "Калибр" нельзя сбить средствами противовоздушной обороны. "Гранитом" вооружены наши подводные лодки типа "Курск", надводные корабли.
РИА Новости09:29

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Названа самая мощная противокорабельная ракета России

Московский Комсомолец11:50

Адмирал назвал самую мощную российскую ракету против кораблей

РБК11:10

Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету

РИА Новости09:29

Адмирал Валуев уточнил, чем «Калибр» лучше «Гранита»

Вести.Ru10:07

Адмирал назвал самую эффективную ракету для поражения авианосцев

RT на русском09:52

Названа самая мощная в России противокорабельная ракета

Lenta.ru10:28

Военный эксперт не разделил восхищения китайских СМИ российскими ракетами

URA.Ru01:41
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:43, Вашингтон
Кино

В Минкультуры пообещали болеть за «Дылду» на «Оскаре»

В российском Министерстве культуры внимательно следили за процессом выдвижения фильма «Дылда» на соискание премии «Оскар», и после окончательного решения национального оскаровского комитета будут болеть за победу второй ленты Кантемира Балагова на смотре в Лос-Анджелесе.
Культуромания 26 сентября в 12:16
Политика

Жители Элисты потребовали отставки мэра из ДНР

Жители столицы Калмыкии вышли на акцию с требованием отставки нового исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова.
Росбалт 13:44
Политика

Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным

Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
РИА Новости 11:36
Футбол

Тренер «Оренбурга» высказался о победе над «Спартаком»

Газета.Ru 12:28
Футбол

«Монако» Головина одержал вторую победу кряду в чемпионате Франции

Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, одержал разгромную победу в матче восьмого тура чемпионата Франции.
iReactor 02:31
Шоу-бизнес

Лазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Политика

Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru 15:21
Армия и оружие

В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца»

Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.
Российская газета вчера в 15:07
Происшествия

Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике

РИА Новости вчера в 13:47
Общество

Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова

Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 09:24
Политика

Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом

Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Экономика

Медведев поручил увеличить стоимость родового сертификата в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.
RT на русском 27 сентября в 01:59
Общество

В России ввели новый документ для приема на работу

Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Футбол

«Авангард» — Кононову: «Олег Георгиевич, возвращайтесь домой!»

Курский «Авангард» обратился к Олегу Кононову, который был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».
Матч ТВ 12:54
Политика

Кремль планирует отставку губернатора Иркутской области

В Кремле планируют отправить чиновника в отставку досрочно осенью 2019 года.
News.ru 14:23
Единоборства

Тони Фергюсон, претендующий на пояс Хабиба, анонсировал следующий бой

РЕН ТВ 10:08
Общество

Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки

Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Армия и оружие

Впервые Су-57 и «Охотник» полетали вместе

Истребитель пятого поколения Су-57 и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые полетали вместе.
Lenta.ru 27 сентября в 09:24
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Кино

Опубликован второй трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе

REGNUM 26 сентября в 02:01
Политика

Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр

Вести.Ru 14:23
Политика

К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН

Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Происшествия

Женщина попала под комбайн в Новой Москве

Lenta.ru 12:18
Политика

Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН

Визовый скандал для России Для делегации из Москвы во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым высокая неделя Генассамблеи ООН началась с визового скандала.
РБК 15:01
Политика

Семья Ширака запретила Ле Пен присутствовать на церемонии прощания

Известия 14:01
Происшествия

Два человека погибли при падении автомобиля в Москву-реку

Автомобиль упал в Москву-реку в центре столицы, в результате погибли два человека.
ТАСС 05:45
Технологии

Huawei запустит собственный видеосервис в России

Китайская компания Huawei планирует запустить видеосервис для владельцев своих устройств в ряде стран.
Известия вчера в 07:52
Наука

Как разобраться в происходящем с климатом. Инструкция

В первом же пункте читаем (со ссылкой на раздел 10.3 доклада): «Крайне вероятно (в оригинале extremely likely), что более половины наблюдаемых изменений глобальной средней температуры поверхности земли с 1951 до 2010 гг. было вызвано антропогенным увеличением концентрации парниковых газов, а также другими антропогенными влияниями».
N+1 27 сентября в 16:00
Политика

Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Политика

Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ

Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
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