Армия и оружие
ИзвестияБывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
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Российская крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее "Гранита", заявил РИА Новости экс-командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев. По его словам, "Калибр" нельзя сбить средствами противовоздушной обороны. "Гранитом" вооружены наши подводные лодки типа "Курск", надводные корабли.РИА Новости09:29
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Кино
В Минкультуры пообещали болеть за «Дылду» на «Оскаре»
В российском Министерстве культуры внимательно следили за процессом выдвижения фильма «Дылда» на соискание премии «Оскар», и после окончательного решения национального оскаровского комитета будут болеть за победу второй ленты Кантемира Балагова на смотре в Лос-Анджелесе.
Культуромания 26 сентября в 12:16
Политика
Жители Элисты потребовали отставки мэра из ДНР
Жители столицы Калмыкии вышли на акцию с требованием отставки нового исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова.
Росбалт 13:44
Политика
Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
РИА Новости 11:36
Футбол
Тренер «Оренбурга» высказался о победе над «Спартаком»
Газета.Ru 12:28
Футбол
«Монако» Головина одержал вторую победу кряду в чемпионате Франции
Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, одержал разгромную победу в матче восьмого тура чемпионата Франции.
iReactor 02:31
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru 15:21
Армия и оружие
В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца»
Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.
Российская газета вчера в 15:07
Происшествия
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
РИА Новости вчера в 13:47
Общество
Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова
Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 09:24
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Экономика
Медведев поручил увеличить стоимость родового сертификата в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.
RT на русском 27 сентября в 01:59
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Футбол
«Авангард» — Кононову: «Олег Георгиевич, возвращайтесь домой!»
Курский «Авангард» обратился к Олегу Кононову, который был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».
Матч ТВ 12:54
Политика
Кремль планирует отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют отправить чиновника в отставку досрочно осенью 2019 года.
News.ru 14:23
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Армия и оружие
Впервые Су-57 и «Охотник» полетали вместе
Истребитель пятого поколения Су-57 и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые полетали вместе.
Lenta.ru 27 сентября в 09:24
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Кино
Опубликован второй трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
REGNUM 26 сентября в 02:01
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
Вести.Ru 14:23
Политика
К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Происшествия
Женщина попала под комбайн в Новой Москве
Lenta.ru 12:18
Политика
Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН
Визовый скандал для России Для делегации из Москвы во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым высокая неделя Генассамблеи ООН началась с визового скандала.
РБК 15:01
Происшествия
Два человека погибли при падении автомобиля в Москву-реку
Автомобиль упал в Москву-реку в центре столицы, в результате погибли два человека.
ТАСС 05:45
Технологии
Huawei запустит собственный видеосервис в России
Китайская компания Huawei планирует запустить видеосервис для владельцев своих устройств в ряде стран.
Известия вчера в 07:52
Наука
Как разобраться в происходящем с климатом. Инструкция
В первом же пункте читаем (со ссылкой на раздел 10.3 доклада): «Крайне вероятно (в оригинале extremely likely), что более половины наблюдаемых изменений глобальной средней температуры поверхности земли с 1951 до 2010 гг. было вызвано антропогенным увеличением концентрации парниковых газов, а также другими антропогенными влияниями».
N+1 27 сентября в 16:00
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Политика
Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21