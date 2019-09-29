Российская крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее "Гранита", заявил РИА Новости экс-командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев. По его словам, "Калибр" нельзя сбить средствами противовоздушной обороны. "Гранитом" вооружены наши подводные лодки типа "Курск", надводные корабли.

с чего всё началось

Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.

Кино В Минкультуры пообещали болеть за «Дылду» на «Оскаре» В российском Министерстве культуры внимательно следили за процессом выдвижения фильма «Дылда» на соискание премии «Оскар», и после окончательного решения национального оскаровского комитета будут болеть за победу второй ленты Кантемира Балагова на смотре в Лос-Анджелесе.

Политика Жители Элисты потребовали отставки мэра из ДНР Жители столицы Калмыкии вышли на акцию с требованием отставки нового исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова.

Политика Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.

Футбол «Монако» Головина одержал вторую победу кряду в чемпионате Франции Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, одержал разгромную победу в матче восьмого тура чемпионата Франции.

Шоу-бизнес Лазарев впервые рассказал о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.

Политика Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.

Армия и оружие В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца» Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.

Общество Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".

Политика Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.

Экономика Медведев поручил увеличить стоимость родового сертификата в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.

Общество В России ввели новый документ для приема на работу Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Футбол «Авангард» — Кононову: «Олег Георгиевич, возвращайтесь домой!» Курский «Авангард» обратился к Олегу Кононову, который был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».

Политика Кремль планирует отставку губернатора Иркутской области В Кремле планируют отправить чиновника в отставку досрочно осенью 2019 года.

Общество Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Политика К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.

Политика Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН Визовый скандал для России Для делегации из Москвы во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым высокая неделя Генассамблеи ООН началась с визового скандала.

Происшествия Два человека погибли при падении автомобиля в Москву-реку Автомобиль упал в Москву-реку в центре столицы, в результате погибли два человека.

Технологии Huawei запустит собственный видеосервис в России Китайская компания Huawei планирует запустить видеосервис для владельцев своих устройств в ряде стран.

Наука Как разобраться в происходящем с климатом. Инструкция В первом же пункте читаем (со ссылкой на раздел 10.3 доклада): «Крайне вероятно (в оригинале extremely likely), что более половины наблюдаемых изменений глобальной средней температуры поверхности земли с 1951 до 2010 гг. было вызвано антропогенным увеличением концентрации парниковых газов, а также другими антропогенными влияниями».

Политика Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.