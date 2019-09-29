Армия и оружие
ИзвестияБывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
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Российская крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее "Гранита", заявил РИА Новости экс-командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев. По его словам, "Калибр" нельзя сбить средствами противовоздушной обороны. "Гранитом" вооружены наши подводные лодки типа "Курск", надводные корабли.РИА Новости09:29
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Футбол
«Спартак» сделал предложение Гаттузо
Несмотря на финансово выгодное предложение "Спартака", Гаттузо предпочитает вернуться в Серию А. Напомним, после воскресного поражения от "Оренбурга" (1:2) тренерский мостик "Спартака" покинул Олег Кононов, который проработал с командой только десять месяцев.
Евро-футбол.ру 15:30
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Музыка
Вышел новый клип The Beatles в честь 50-летия альбома Abbey Road
В Сети появился новый клип группы The Beatles, частично снятый в жанре анимации, на песню Here Comes The Sun.
Вечерняя Москва 27 сентября в 09:50
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Культура
На кастинге шоу «Танцы» на ТНТ выступят еще три представителя из Уфы
Еще три танцовщика из Уфы выступят перед жюри шоу «Танцы» на ТНТ.
Башинформ 27 сентября в 06:35
Общество
Дима Билан извинился перед самарцами
РИА Новости 14:45
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Политика
Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
RT на русском 15:01
Политика
Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
В Австрии закрылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент.
Коммерсантъ 11:34
Футбол
Марсель — Ренн 1:1
"Марсель" сыграл вничью с "Ренном" в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Газета.Ru 16:54
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Авто
Началось производство новых автобусов для Подмосковья
Новая модель автобуса создана с учетом особенностей маршрутов Подмосковья, пишет Автостат.
iReactor 27 сентября в 23:21
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
REGNUM 10:42
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова в роли модели стала звездой подиума в Париже
Ежегодно популярный косметический бренд L’Oreal Paris на Неделе моды в Париже устраивает модные показы с участием всех амбассадоров модной марки.
Вечерний курьер 05:07
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда вчера в 08:15
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26
Футбол
Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассматриваются руководством «Спартака» в качестве возможной замены покинувшему коллектив Олегу Кононову.
RT на русском 16:55
Футбол
«Атлетико» прибыл в Москву на матч с «Локо»
Sports.ru 16:57
Политика
Главу французского фонда уволили за призыв убить Грету Тунберг
Президент фонда, поддерживающего парижский «арт-музей Токио», был уволен после поста в Facebook, в котором призвал убить экологическую активисту из Швеции Грету Тунберг.
РБК 16:08
Авто
Chevrolet Niva получила новую выгодную комплектацию
УАЗ патриот станет более заводным благодаря смартфону Вот и в случае с российско-американской "Нивой" новая версия SL означает Super Light – "сверхлегкая".
АвтоВести 27 сентября в 02:58
Авто
ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России
В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
Car.ru 25 сентября в 22:46
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в дагестанском Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 17:13
Здоровье
Немецкий диетолог назвал полезные для гипертоников продукты
Диетолог из Германии Маттиас Риддль составил перечень продуктов, которые рекомендуется употреблять в пищу людям, страдающим от гипертонии, атеросклероза и деменции.
Парламентская газета 27 сентября в 06:30
Политика
Журналистка обвинила Бориса Джонсона в том, что он схватил её за ногу
Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона обвинили в домогательствах к журналистке.
iReactor 16:27
Здоровье
Ученые назвали внешний признак, говорящий о состоянии здоровья
Ученые рассказали, что по состоянию полости рта можно определить общее состояние здоровья организма.
iReactor 27 сентября в 04:37