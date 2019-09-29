Армия и оружие

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Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
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Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету

Российская крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее "Гранита", заявил РИА Новости экс-командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев. По его словам, "Калибр" нельзя сбить средствами противовоздушной обороны. "Гранитом" вооружены наши подводные лодки типа "Курск", надводные корабли.
РИА Новости09:29

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Названа самая мощная противокорабельная ракета России

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RT на русском09:52

Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету

РИА Новости09:29

Названа самая мощная в России противокорабельная ракета

Lenta.ru10:28
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Несмотря на финансово выгодное предложение "Спартака", Гаттузо предпочитает вернуться в Серию А. Напомним, после воскресного поражения от "Оренбурга" (1:2) тренерский мостик "Спартака" покинул Олег Кононов, который проработал с командой только десять месяцев.
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Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии

В Австрии закрылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент.
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Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
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Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона обвинили в домогательствах к журналистке.
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Ученые назвали внешний признак, говорящий о состоянии здоровья

Ученые рассказали, что по состоянию полости рта можно определить общее состояние здоровья организма.
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