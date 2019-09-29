Российская крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее "Гранита", заявил РИА Новости экс-командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев. По его словам, "Калибр" нельзя сбить средствами противовоздушной обороны. "Гранитом" вооружены наши подводные лодки типа "Курск", надводные корабли.

с чего всё началось

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