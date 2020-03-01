Политика

Lenta.ruLenta.ruБывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России

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На сайте Следственного комитета России сообщается, что в июне 2014 года комбат «Айдара» Мельничук «принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин». Добровольческий батальон «Айдар» создан весной 2014 года.
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Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России

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