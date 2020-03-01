Политика
Lenta.ruБывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России
На сайте Следственного комитета России сообщается, что в июне 2014 года комбат «Айдара» Мельничук «принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин». Добровольческий батальон «Айдар» создан весной 2014 года.
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Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
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Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
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Сирийскую армию за сутки вытеснили из девяти селений в районе Идлиба
Протурецкие боевики при поддержке армии Турции за последние сутки вытеснили сирийских военных из девяти селений в районе Идлиба.
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В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей.
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Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Политика
В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
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Скончалась народная артистка Мария Антонова
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40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
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Российский флот нанесёт удар 24 «Калибрами» по террористам в Идлибе
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В СК завели дело после гибели мужчины с дочкой в Подмосковье
«По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужчине и его трёхлетней дочери по ч. 3 ст. 109 УК России», — говорится в заявлении.
Экономика
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В Центре транспортных стратегий заявили, что начиная с марта, цены на билеты будут расти на 2% ежемесячно.
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Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации над Сирией
Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
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Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Происшествия
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Происшествия
Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess
Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией
Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
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«Реал» и «Барселона» не забили друг другу в первом тайме
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Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
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«Барыс» победил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ
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«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1
«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
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У православных христиан начинается Великий пост
Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - начинается в понедельник у православных верующих.
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АЗ обыграл «Аякс» и догнал его в таблице чемпионата Голландии
АЗ обыграл "Аякс" в матче 25-го тура чемпионата Голландии — 2:0. Это позволило клубу из Алкмара догнать амстердамцев в турнирной таблице.
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Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Чехии
В Чехии подтверждены первые три случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает чешский интернет-портал iROZHLAS со ссылкой на министра здравоохранения страны Адама Войтеха.
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Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение программы материнского капитала.
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Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов
Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов. Об этом заявили американские биологи в научном издании iScience.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.