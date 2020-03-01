Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии. Об инциденте он сообщил сам в Facebook.

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

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