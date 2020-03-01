Политика

Газета.RuГазета.RuБывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии. Об инциденте он сообщил сам в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать495

Подробнее о событии

Задержание экс-комбата «Айдара» связали с убийством российских журналистов

Московский Комсомолец07:56

Бывший командир «Айдара» Мельничук задержан на границе с Грецией по запросу России

Коммерсантъ03:27

В Греции по запросу России задержали бывшего командира «Айдара»

РИА Новостивчера в 18:22

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Газета.Ru01:25

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России

РБКвчера в 19:05

Экс-командир «Айдара» задержан на границе Болгарии и Греции

РЕН ТВ00:34

Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России

Lenta.ruвчера в 15:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
Гаджеты

Apple удалит из iPhone все вырезы и разъёмы

Московский Комсомолец в Марий Эл 10:17
Армия и оружие

В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ

По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Коммерсантъ 10:55
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата Шамсутдинова признали вменяемым

Lenta.ru 10:03
Происшествия

В СК завели дело после гибели мужчины с дочкой в Подмосковье

RT на русском вчера в 15:50
Происшествия

У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Вести.Ru 06:31
Общество

Путин может поручить возобновить расследование убийства Листьева

Николай Малышев / ИТАР-ТАСС / Президент России Владимир Путин пока не давал поручений о возобновлении расследования убийства журналиста Владислава Листьева, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РЕН ТВ 04:55
Космос

Самый мощный взрыв в истории зафиксировали в космосе

Телеканал 360° 28 февраля в 03:29
Биатлон

CAS дал МОКу сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) в течение суток предоставить объяснение поддельных подписей в документах по делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Известия 09:38
Политика

В Госдуме рассказали о новых поправках Путина в Конституцию

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что глава государства предложил на рассмотрение Госдумы свой блок поправок в Конституцию заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM 09:08
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП

Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
BFM.ru 08:47
Общество

В МВД предложили запретить продажу спиртного в поездах и самолетах

Ужесточение санкций против дебоширов не облегчает ситуацию на транспорте, следует ввести полный запрет на продажу алкогольных напитков в поездах дальнего следования и самолетах.
РБК 09:45
Технологии

Huawei и Honor заменили сервисы Google в своих смартфонах

Для создания собственной экосистемы компания Huawei решила активно продвигать собственный набор сервисов и приложений под наименованием Huawei Mobile Services.
RuNews24.ru 29 февраля в 06:06
Политика

Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным

Президент Турции отметил, что надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным.
Политика Сегодня 07:00
Футбол

А. Кержаков: вообще не понимаю смысла контракта РПЛ с «Тинькофф»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о заключении контракта между Российской Премьер-Лигой и «Тинькофф банком».
Чемпионат 10:28
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Общество

Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы

На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Российская газета вчера в 13:45
Общество

Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму

Депутаты партии КПРФ предложили повысить базовый оклад учителей и врачей до двух минимальных размеров оплаты труда.
Live24 09:46
Авто

Назван лучший автомобиль года в Европе

На звание лучшего автомобиля Европы претендовали BMW 1-Series, Ford Puma, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 и Toyota Corolla.
БИЗНЕС Online 10:53
Общество

Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в Москве

"Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:35
Технологии

Скупердяи из Google: разработчики не понимают, зачем им нужна Stadia

Разработчики просто не понимают для чего им присутствовать в Google Stadia, и решают не вкладывать время и ресурсы на публикацию продукта в сервисе.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Политика

Путин поручил кабмину утвердить нормы государственного русского языка

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить нормы современного русского литературного языка при его использовании как государственного.
RT на русском 09:42
Политика

В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.
РИА Новости 06:42
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова заявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 23-летняя Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
РБК вчера в 22:09
Футбол

«Реал» победил «Барселону» в Эль-Класико

Все про Спорт ру 06:24
Киберспорт

Marvel анонсировала мобильную RPG в открытом мире

Marvel Entertainment представила мобильную игру Marvel Future Revolution. Это будет мультиплеерная RPG в открытом мире.
CyberSport.ru 01:57
Наука

Определена структура первого внеземного белка

Ученые смогли доказать белковую природу обнаруженных ранее в метеоритах органических полимеров и определить структуру основной разновидности, получившей название гемолитин (hemolithin).
N+1 08:18
Политика

Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.
РИА Новости 07:36
Экономика

На Украине с 1 марта подорожали билеты на поезда

В Центре транспортных стратегий заявили, что начиная с марта, цены на билеты будут расти на 2% ежемесячно.
Украина.ру вчера в 04:16
Общество

В России назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса может появиться в России в третьем квартале 2020 года.
Рифей-Пермь 01:35
Энергетика

Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.
ТАСС 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное