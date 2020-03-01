Политика
Газета.RuБывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии. Об инциденте он сообщил сам в Facebook.
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Задержание экс-комбата «Айдара» связали с убийством российских журналистов
Московский Комсомолец07:56
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В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
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Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
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Путин может поручить возобновить расследование убийства Листьева
Николай Малышев / ИТАР-ТАСС / Президент России Владимир Путин пока не давал поручений о возобновлении расследования убийства журналиста Владислава Листьева, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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CAS дал МОКу сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) в течение суток предоставить объяснение поддельных подписей в документах по делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что глава государства предложил на рассмотрение Госдумы свой блок поправок в Конституцию заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
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Huawei и Honor заменили сервисы Google в своих смартфонах
Для создания собственной экосистемы компания Huawei решила активно продвигать собственный набор сервисов и приложений под наименованием Huawei Mobile Services.
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Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным
Президент Турции отметил, что надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным.
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А. Кержаков: вообще не понимаю смысла контракта РПЛ с «Тинькофф»
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о заключении контракта между Российской Премьер-Лигой и «Тинькофф банком».
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На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Депутаты партии КПРФ предложили повысить базовый оклад учителей и врачей до двух минимальных размеров оплаты труда.
Авто
Назван лучший автомобиль года в Европе
На звание лучшего автомобиля Европы претендовали BMW 1-Series, Ford Puma, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 и Toyota Corolla.
Общество
Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в Москве
"Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей", - говорится в сообщении.
Технологии
Скупердяи из Google: разработчики не понимают, зачем им нужна Stadia
Разработчики просто не понимают для чего им присутствовать в Google Stadia, и решают не вкладывать время и ресурсы на публикацию продукта в сервисе.
Политика
Путин поручил кабмину утвердить нормы государственного русского языка
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить нормы современного русского литературного языка при его использовании как государственного.
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В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма
Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.
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Фигуристка Аделина Сотникова заявила о завершении карьеры
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«Реал» победил «Барселону» в Эль-Класико
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Marvel анонсировала мобильную RPG в открытом мире
Marvel Entertainment представила мобильную игру Marvel Future Revolution. Это будет мультиплеерная RPG в открытом мире.
Наука
Определена структура первого внеземного белка
Ученые смогли доказать белковую природу обнаруженных ранее в метеоритах органических полимеров и определить структуру основной разновидности, получившей название гемолитин (hemolithin).
Политика
Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild.
Экономика
На Украине с 1 марта подорожали билеты на поезда
В Центре транспортных стратегий заявили, что начиная с марта, цены на билеты будут расти на 2% ежемесячно.
Общество
В России назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса может появиться в России в третьем квартале 2020 года.
Энергетика
Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.