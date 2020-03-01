Политика

ИзвестияИзвестияБывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Мельничук рассказал, что якобы был задержан по запросу России.
Читать в источнике
Комментировать495

Подробнее о событии

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Газета.Ru01:25

Бывший командир «Айдара» Мельничук задержан на границе с Грецией по запросу России

Коммерсантъ03:27

Экс-командир «Айдара» задержан на границе Болгарии и Греции

РЕН ТВ00:34

Задержание экс-комбата «Айдара» связали с убийством российских журналистов

Московский Комсомолец07:56

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России

РБКвчера в 19:05

В Греции по запросу России задержали бывшего командира «Айдара»

РИА Новостивчера в 18:22

Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России

Lenta.ruвчера в 15:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Происшествия

В Казани возбуждено дело после убийства ребенка матерью

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка в Казани. По данным ведомства, сына 2012 года рождения убила мать.
БИЗНЕС Online вчера в 22:54
Общество

Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Газета.Ru 11:45
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Общество

Эксперт рассказала, что еще убивает, как сухой лед

По словам эксперта, обильное вдыхание угарного газа от огня в результате приведет к отравлению.
Росбалт 09:28
Армия и оружие

В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ

По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Коммерсантъ 10:55
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция не конфликтует с Россией и Ираном в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем по Сирии с Россией и Ираном, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:36
Энергетика

Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ

Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России.
ТАСС 10:42
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус

У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Ведомости 06:39
Общество

В Воронеже тысячи водителей получат штрафы за неоплаченную парковку

Тысячи водителей получат штрафы за неоплату пользования платной парковкой — закон, который позволит административным комиссиям запрашивать данные о собственниках автомобилей, вступит в силу 12 марта 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города 2 марта.
REGNUM 07:05
Общество

Ростуризм предложил меры финподдержки отрасли из-за коронавируса

Глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече с Общественным советом агентства предложила ввести меры финансовой поддержки игрокам отрасли в связи с потерями, понесенными на фоне распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 12:00
Культура

В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки

Культуромания 06:14
Общество

Москвичам начнут массово измерять температуру из-за коронавируса

О массовом измерении температуры москвичам в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Lenta.ru 11:43
Здоровье

В Ухане закрыли один из временных госпиталей

В китайском Ухане на фоне сокращения количества больных коронавирусом закрыли один из временных специализированных госпиталей.
Газета.Ru 06:00
Экономика

Бывший глава «Дом.РФ» Плутник возглавил новую «внучку» ВЭБ

Бывший глава «Дом.РФ» Александр Плутник возглавил компанию «Новые городские проекты».
РБК 12:27
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата «нарушителя» воздушной границы России

Министерство обороны России показало на видео воздушный перехват самолета Ил-38 истребителем МиГ-31 Тихоокеанского флота над Камчаткой.
Sputnik Литва 09:25
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по питанию в Великий пост

Уже в понедельник, 2 марта, для православных начнется Великий пост, который предусматривает ограничение в питании.
Inc-news.ru вчера в 05:36
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала новые фото с «особенной» дочерью

7Дней.ру 12:00
Фигурное катание

Тарасова трогательно попрощалась с Сотниковой, завершившей карьеру

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Аделины Сотниковой завершить свою спортивную карьеру.
РИА Новости 09:51
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Lenta.ru 06:48
Политика

Торговые переговоры ЕС и Британии стартуют в Брюсселе

По информации агентства, на первом этапе переговоров обсуждались условия Brexit, теперь же сторонам предстоит решить, как будет проходить взаимодействие между Брюсселем и Лондоном в вопросах торговли по истечении переходного периода, а именно, после 31 декабря 2020 года.
Страна Советов on-line 11:41
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Политика

В Германии предложили ввести санкции против России из-за Идлиба

Глава комитета по международной политике бундестага, кандидат в председатели партии немецких консерваторов - Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген призвал ввести санкции против РФ в связи с ситуацией в Идлибе.
РИА Новости 10:31
Кино

На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз

RuNews24.ru вчера в 04:50
Политика

В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
RT на русском 09:13
Происшествия

Задержан проректор Севастопольского госуниверситета

Проректор Севастопольского государственного университет Владислав Большенко задержан правоохранителями по подозрению в совершении уголовного преступления.
Российская газета 06:34
Армия и оружие

Турция сбила два сирийских самолета

Силы турецкого режима сбили два сирийских самолета в районе Идлиб. Пилоты катапультировались и в порядке, — передает агентство SANA.
iReactor вчера в 07:29
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
REGNUM 06:14
Экономика

ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса

Прогноз роста второй по величине экономики мира на 2020 год снижен до 30-летнего минимума в 4,9%. В ноябре ожидался подъем на 5,7%. В следующем году рост ВВП Китая ускорится до 6,4%, прогнозирует ОЭСР.
Вести.Ru 06:25
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное