Политика
ИзвестияБывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Мельничук рассказал, что якобы был задержан по запросу России.
Читать в источнике
Оценить916
Подробнее о событии
Показать все источники
Задержание экс-комбата «Айдара» связали с убийством российских журналистов
Московский Комсомолец07:56
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Происшествия
В Казани возбуждено дело после убийства ребенка матерью
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка в Казани. По данным ведомства, сына 2012 года рождения убила мать.
Общество
Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Общество
Эксперт рассказала, что еще убивает, как сухой лед
По словам эксперта, обильное вдыхание угарного газа от огня в результате приведет к отравлению.
Армия и оружие
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция не конфликтует с Россией и Ираном в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем по Сирии с Россией и Ираном, передает РИА "Новости".
Энергетика
Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ
Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус
У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Общество
В Воронеже тысячи водителей получат штрафы за неоплаченную парковку
Тысячи водителей получат штрафы за неоплату пользования платной парковкой — закон, который позволит административным комиссиям запрашивать данные о собственниках автомобилей, вступит в силу 12 марта 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города 2 марта.
Общество
Ростуризм предложил меры финподдержки отрасли из-за коронавируса
Глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече с Общественным советом агентства предложила ввести меры финансовой поддержки игрокам отрасли в связи с потерями, понесенными на фоне распространения коронавируса.
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки
Общество
Москвичам начнут массово измерять температуру из-за коронавируса
О массовом измерении температуры москвичам в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Здоровье
В Ухане закрыли один из временных госпиталей
В китайском Ухане на фоне сокращения количества больных коронавирусом закрыли один из временных специализированных госпиталей.
Экономика
Бывший глава «Дом.РФ» Плутник возглавил новую «внучку» ВЭБ
Бывший глава «Дом.РФ» Александр Плутник возглавил компанию «Новые городские проекты».
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата «нарушителя» воздушной границы России
Министерство обороны России показало на видео воздушный перехват самолета Ил-38 истребителем МиГ-31 Тихоокеанского флота над Камчаткой.
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по питанию в Великий пост
Уже в понедельник, 2 марта, для православных начнется Великий пост, который предусматривает ограничение в питании.
Фигурное катание
Тарасова трогательно попрощалась с Сотниковой, завершившей карьеру
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Аделины Сотниковой завершить свою спортивную карьеру.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Политика
Торговые переговоры ЕС и Британии стартуют в Брюсселе
По информации агентства, на первом этапе переговоров обсуждались условия Brexit, теперь же сторонам предстоит решить, как будет проходить взаимодействие между Брюсселем и Лондоном в вопросах торговли по истечении переходного периода, а именно, после 31 декабря 2020 года.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Политика
В Германии предложили ввести санкции против России из-за Идлиба
Глава комитета по международной политике бундестага, кандидат в председатели партии немецких консерваторов - Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген призвал ввести санкции против РФ в связи с ситуацией в Идлибе.
Кино
На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз
Политика
В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
Происшествия
Задержан проректор Севастопольского госуниверситета
Проректор Севастопольского государственного университет Владислав Большенко задержан правоохранителями по подозрению в совершении уголовного преступления.
Армия и оружие
Турция сбила два сирийских самолета
Силы турецкого режима сбили два сирийских самолета в районе Идлиб. Пилоты катапультировались и в порядке, — передает агентство SANA.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса
Прогноз роста второй по величине экономики мира на 2020 год снижен до 30-летнего минимума в 4,9%. В ноябре ожидался подъем на 5,7%. В следующем году рост ВВП Китая ускорится до 6,4%, прогнозирует ОЭСР.