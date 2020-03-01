с чего всё началось

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Мельничук рассказал, что якобы был задержан по запросу России.

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

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Фигурное катание Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры Российская чемпионка Олимпийских игр в Сочи 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова сообщила о решении завершить профессиональную карьеру.

Технологии На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.

Здоровье Депутат объяснил отсутствие водопровода в детских больницах Отсутствие водопровода в трети всех детских больниц в России связано с неправильным распределением финансирования в стране.

Общество Сахалинским семьям могут начать гасить ипотеку, взятую не только в СИА Островные депутаты на комитете по социальной политике в областной думе рассмотрели проект постановления, который вносит изменения в порядок предоставление единовременной денежной выплаты на погашение остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту.

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Авто Оценены перспективы появления бюджетных моделей Chevrolet в России "Российская газета" провела независимое исследование, выявив отношение экспертов к вопросу возвращения автомобилей UzAuto Motors под брендом Chevrolet на рынок РФ.

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Политика Зариф назвал капитуляцией соглашение США с талибами Зариф считает, что соглашение Вашингтона с талибами в Афганистане для США является капитуляцией, на которую они решились пойти после 19 лет унижения.