Политика

ИзвестияИзвестияБывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Мельничук рассказал, что якобы был задержан по запросу России.
Читать в источнике
Комментировать173
с чего всё началось
На сайте Следственного комитета России сообщается
, что в июне 2014 года комбат «Айдара» Мельничук «принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин».
Lenta.ru15:50

Подробнее о событии

Экс-командир «Айдара» Мельничук сообщил о своем задержании на границе Болгарии и Греции

ТАСС20:40

Экс-командир украинского «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Московский Комсомолец17:08

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

РБК18:28

Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

РИА Новости18:22

Экс-комбат «Айдара» заявил, что его задержали в Греции

РЕН ТВ17:32

Бывший командир «Айдара» Мельничук задержан на границе с Грецией по запросу России

Коммерсантъ19:24

Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России

Lenta.ru15:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:59, Ашберн
Происшествия

Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess

RT на русском 07:26
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Здоровье

Мясников назвал лекарства, которые нужно выбросить из домашней аптечки

Остальные медикаменты назначит врач. Ранее Мясников назвал популярные в нашей стране лекарства-«пустышки».
Газета Кемерова 22:35
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Политика

В Кракове трое поляков в образах красноармейцев показали «расстрелы»

Польские активисты националистического движения "Всепольская молодежь" в образах красноармейцев показали в центре Кракова перфоманс, в рамках которого изобразили "расстрел" советскими военнослужащими польских граждан.
РЕН ТВ 10:34
Здоровье

Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы

Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
РИА Новости 05:41
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Известия 12:07
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва 05:10
Политика

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Lenta.ru 14:27
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и возглавил турнирную таблицу Примеры

Мадридский «Реал» одержал победу над каталонской «Барселоной» в матче 26-го тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 16:51
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская чемпионка Олимпийских игр в Сочи 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова сообщила о решении завершить профессиональную карьеру.
Life.ru 21:38
Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
Piter.tv вчера в 05:58
Здоровье

Депутат объяснил отсутствие водопровода в детских больницах

Отсутствие водопровода в трети всех детских больниц в России связано с неправильным распределением финансирования в стране.
Vologda-poisk.ru 28 февраля в 01:01
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Гаджеты

Первый день продаж Samsung Galaxy S20 оказался провальным

Из источников сообщается, что лишь на одном рынке продалось около 70 800 смартфонов линейки Galaxy S20.
The GEEK 28 февраля в 10:32
Общество

Сахалинским семьям могут начать гасить ипотеку, взятую не только в СИА

Островные депутаты на комитете по социальной политике в областной думе рассмотрели проект постановления, который вносит изменения в порядок предоставление единовременной денежной выплаты на погашение остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту.
Сахалин.Инфо 22:54
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Известия вчера в 07:54
Политика

Путин сообщил о ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, заявил президент Владимир Путин.
BFM.ru 03:09
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Авто

Оценены перспективы появления бюджетных моделей Chevrolet в России

"Российская газета" провела независимое исследование, выявив отношение экспертов к вопросу возвращения автомобилей UzAuto Motors под брендом Chevrolet на рынок РФ.
Новые автомобили 10:25
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Lenta.ru 22:22
Происшествия

В отношении вора в законе Джеко Тбилисского завели дело в Приморье

В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского.
РБК 21:12
Общество

Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский GPFG — отказался от акций четырех компаний

Представители фонда, как пишет агентство Reuters, передали рекомендации в норвежский Центробанк, который управляет фондом, и в ближайшее время тот обнародует эту информацию.
Эхо Москвы 22:47
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Политика

Зариф назвал капитуляцией соглашение США с талибами

Зариф считает, что соглашение Вашингтона с талибами в Афганистане для США является капитуляцией, на которую они решились пойти после 19 лет унижения.
Экономика сегодня 15:06
Экономика

Банки в России ограничили выдачи кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
RT на русском 22:57
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Lenta.ru 28 февраля в 07:20
Общество

Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте

Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Известия 20:36
Политика

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM 14:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Петрович Мельничук
Украинский военный деятель
Украинский военный и политический деятель. Депутат Верховной рады Украины VIII созыва. Подполковник, бывший командир батальона «Айдар».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное