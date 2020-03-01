Политика
ИзвестияБывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Мельничук рассказал, что якобы был задержан по запросу России.
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с чего всё началось
На сайте Следственного комитета России сообщается, что в июне 2014 года комбат «Айдара» Мельничук «принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин».Lenta.ru15:50
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Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
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Остальные медикаменты назначит врач. Ранее Мясников назвал популярные в нашей стране лекарства-«пустышки».
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Политика
В Кракове трое поляков в образах красноармейцев показали «расстрелы»
Польские активисты националистического движения "Всепольская молодежь" в образах красноармейцев показали в центре Кракова перфоманс, в рамках которого изобразили "расстрел" советскими военнослужащими польских граждан.
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Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Политика
В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
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«Реал» обыграл «Барселону» и возглавил турнирную таблицу Примеры
Мадридский «Реал» одержал победу над каталонской «Барселоной» в матче 26-го тура испанской футбольной Примеры.
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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Российская чемпионка Олимпийских игр в Сочи 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова сообщила о решении завершить профессиональную карьеру.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
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Депутат объяснил отсутствие водопровода в детских больницах
Отсутствие водопровода в трети всех детских больниц в России связано с неправильным распределением финансирования в стране.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Гаджеты
Первый день продаж Samsung Galaxy S20 оказался провальным
Из источников сообщается, что лишь на одном рынке продалось около 70 800 смартфонов линейки Galaxy S20.
Общество
Сахалинским семьям могут начать гасить ипотеку, взятую не только в СИА
Островные депутаты на комитете по социальной политике в областной думе рассмотрели проект постановления, который вносит изменения в порядок предоставление единовременной денежной выплаты на погашение остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту.
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
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Путин сообщил о ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, заявил президент Владимир Путин.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Авто
Оценены перспективы появления бюджетных моделей Chevrolet в России
"Российская газета" провела независимое исследование, выявив отношение экспертов к вопросу возвращения автомобилей UzAuto Motors под брендом Chevrolet на рынок РФ.
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Происшествия
В отношении вора в законе Джеко Тбилисского завели дело в Приморье
В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского.
Общество
Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский GPFG — отказался от акций четырех компаний
Представители фонда, как пишет агентство Reuters, передали рекомендации в норвежский Центробанк, который управляет фондом, и в ближайшее время тот обнародует эту информацию.
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Политика
Зариф назвал капитуляцией соглашение США с талибами
Зариф считает, что соглашение Вашингтона с талибами в Афганистане для США является капитуляцией, на которую они решились пойти после 19 лет унижения.
Экономика
Банки в России ограничили выдачи кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Общество
Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте
Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Политика
В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии
Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».