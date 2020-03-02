Политика
ИзвестияБывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Мельничук рассказал, что якобы был задержан по запросу России.
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с чего всё началось
На сайте Следственного комитета России сообщается, что в июне 2014 года комбат «Айдара» Мельничук «принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин».Lenta.ru15:50
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Компания Hyundai назвала цены и комплектации обновленного Hyundai Solaris для российского рынка.
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Семь краболовов, которые строятся на Онежском ССЗ, предназначены для вылова и перевозки живого краба (живовозы), три других судна — краболовы-процессоры, оборудованные перерабатывающей фабрикой по производству сыромороженой и варено-мороженой продукции, пояснили в "Русском крабе".
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