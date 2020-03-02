с чего всё началось

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Мельничук рассказал, что якобы был задержан по запросу России.

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Общество В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, передает РИА "Новости".

Футбол «Реал» обыграл «Барселону» в Эль-Классико В Мадриде, в центральном матче 26 тура испанской Ла Лиги встретились два сильнейших клуба Испании "Реал" и "Барселона".

Космос Костюмы проекта SIRIUS оснастят технологией VR для имитации Луны Костюмы для изоляционного эксперимента SIRIUS оснастят технологией виртуальной реальности, чтобы увеличить эффект присутствия на Луне, заявил глава проекта, руководитель отдела Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский, 29 февраля сообщает ТАСС.

Экономика Крабов разложили по верфям Семь краболовов, которые строятся на Онежском ССЗ, предназначены для вылова и перевозки живого краба (живовозы), три других судна — краболовы-процессоры, оборудованные перерабатывающей фабрикой по производству сыромороженой и варено-мороженой продукции, пояснили в "Русском крабе".

Культура Мадонна упала на концерте в Париже и расплакалась Во время концерта Мадонна упала. По словам зрителей, инцидент произошёл в конце песни Vogue - певица села мимо стула и упала на пол.

Общество Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.