Политика
Газета.RuБывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии
Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии. В настоящее время он живет в Мюнхене и работает в IT-компании Acronis.
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с чего всё началось
Роберт Шлегель, экс-депутат Госдумы и бывший комиссар молодежного движения «Наши», созданного администрацией президента, весной 2019 года получил немецкое гражданство, сообщает Süddeutsche Zeitung.Медиазона04:16
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На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
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Путин подписал закон о физлицах-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон о физических лицах—иностранных агентах.
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В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
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Geely привезет в РФ новый кроссовер Geely Coolray
Новый компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, приедет в Россию под новым названием – Coolray.
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Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
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Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР
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Политика
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Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Наука
Ученые рассказали, как понять, какое настроение у кошки
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Каменских пошла в народ без трусов и в маске
Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами.
Происшествия
Пять человек пострадали в Кабардино-Балкарии в результате взрыва газа
Ранее в результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Ярославле были повреждены две квартиры.
Политика
В ФРГ заявили о росте влияния России и Китая на Балканах
Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила обеспокоенность растущим, по ее мнению, влиянием России и Китая на Балканах.
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Кино
Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Шоу-бизнес
Впервые дочь Юлии Началовой отпраздновала свой день рождения без мамы
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На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на следователей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
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Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».