Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию. По словам экс-парламентария, переезд – это личное дело его семьи.
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с чего всё началось

Экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель ответил на вопросы «Ъ» об эмиграции в Германию

Экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель ответил на вопросы "Ъ" об эмиграции в Германию Газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель переехал в Германию и вместе с семьей принял немецкое гражданство.
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Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию

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Бывший «единоросс» и комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель объяснил переезд в Германию

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Российский общественно-политический деятель, комиссар движения Наши, депутат Государственной Думы пятого и шестого созывов, член фракции «Единая Россия».
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