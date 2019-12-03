Экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель ответил на вопросы "Ъ" об эмиграции в Германию Газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель переехал в Германию и вместе с семьей принял немецкое гражданство.

с чего всё началось

Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию. По словам экс-парламентария, переезд – это личное дело его семьи.

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