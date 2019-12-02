Политика

РБКРБКБывший комиссар движения «Наши» Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы от фракции «Единой России» и комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель дал интервью «Коммерсанту», в котором рассказал, что переехал в Германию, поскольку имеет право на получение гражданства этой страны, будучи этническим немцем.
Читать в источнике
Комментировать425

Подробнее о событии

Бывший комиссар движения «Наши» Шлегель объяснил переезд в Германию

РБКвчера в 23:15

Экс-депутат от «Единой России» признался, почему уехал в Германию

URA.Ruвчера в 23:15

Экс-депутат Госдумы Шлегель стал гражданином Германии, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 06:13

Бывший депутат и комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель объяснил переезд в Германию

Дождьвчера в 14:00

Экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель ответил на вопросы «Ъ» об эмиграции в Германию

Коммерсантъвчера в 12:28

Бывший «единоросс» и комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель объяснил переезд в Германию

Эхо Москвывчера в 23:45

Sueddeutsche Zeitung: бывший комиссар «Наших» и экс‑депутат Госдумы Роберт Шлегель получил немецкое гражданство

Медиазонавчера в 04:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 00:04, Ашберн

«Единая Россия» получила звонкую оплеуху

Вести.UZвчера в 16:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 00:04, Ашберн
Происшествия

В Челябинской области произошел пожар на Троицкой ГРЭС

РБК вчера в 23:12
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане выросло до семи человек

Число погибших в крушении автобуса на юго-западе Казахстана выросло до семи человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
РИА Новости вчера в 22:35
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM вчера в 15:49
Кино

Роберт Паттинсон объяснил, почему не считает Бэтмена супергероем

РИА Новости вчера в 15:21
Политика

Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Происшествия

Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился

Ангар с каучуком и фанерой, который загорелся в Петербурге на площади более 10 тыс. кв. метров, обрушился, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.
Интерфакс вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Политика

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Интерфакс вчера в 18:38
Политика

Голландское ТВ показало свастики на теле украинского похитителя Цемаха

В конце сюжета журналиста из Нидерландов просит украинца объяснить, почему у него на теле многочисленные татуировки с нацистской символикой и не является ли он фашистом.
Взгляд.ру вчера в 09:39
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Происшествия

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

В Забайкалье установили личности всех погибших в смертельном ДТП с туристическим автобусом, сообщил 3 декабря журналистам глава Сретенского района края Алексей Закурдаев.
REGNUM вчера в 19:53
Здоровье

Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату

Работники Областной детской клинической больницы (ОДКБ) в Екатеринбурге написали коллективное обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с жалобой на небольшие зарплаты.
REGNUM вчера в 06:12
Армия и оружие

Российские войска в Сирии атаковали беспилотники

Lenta.ru вчера в 01:55
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Космос

Так что с насекомыми на Марсе? Университет Огайо удалил сенсационную статью

Университет Огайо (США) удалил со своего сайта публикацию о "насекомых", обнаруженных на Марсе.
Life.ru вчера в 08:30
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК вчера в 16:00
Политика

Украина решила сменить руководство «Нафтогаза»

Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство стратегических энергетических предприятий страны, включая газовую компанию «Нафтогаз».
Капитал страны вчера в 09:27
Происшествия

СК признал пилота виновным по делу о сгоревшем в Шереметьево SSJ100

Расследование по делу о катастрофе с участием самолета Sukhoi Superjet 100, в результате которой погиб 41 человек, завершено.
РБК вчера в 19:57
Происшествия

Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова

Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
BFM.ru вчера в 03:07
Происшествия

В Киеве застрелен маленький мальчик

В Киеве киллер обстрелял автомобиль, в котором помимо потенциальной жертвы находился и маленький ребенок.
Вести.Ru 01 декабря в 12:21
Авто

Стал известен средний возраст легковых автомобилей в России

Средний возраст всех зарегистрированных легковушек в России составляет 13,4 года. У иномарок данный показатель немного ниже – 11,2 года.
Bash.News 30 ноября в 04:12
Экономика

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Происшествия

Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале

Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
РИА Новости вчера в 08:34
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

Уволились ли врачи из-за низких зарплат, большой нагрузки или других причин, издание не сообщает.
Росбалт 30 ноября в 22:01
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета вчера в 06:02
Музыка

Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак расплакалась во время записи новогоднего концерта «Главная елка страны», который покажут на украинском канале «Интер» 31 декабря.
Рамблер вчера в 05:00
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС вчера в 02:11
Космос

Из космоса пришел таинственный радиосигнал

Lenta.ru вчера в 07:36
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Газета.Ru вчера в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберт Александрович Шлегель
Российский политик
Российский общественно-политический деятель, комиссар движения Наши, депутат Государственной Думы пятого и шестого созывов, член фракции «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное