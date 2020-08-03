Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Бывший испанский король Хуан Карлос I заявил о своем намерении покинуть страну действующему монарху, своему сыну Филиппу VI. Об этом сообщает пресс-служба королевского двора. «Я сообщаю вам о своем вдумчивом решении переехать в это время за пределы Испании», — говорится в письме экс-короля.