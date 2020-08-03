Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
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Бывший испанский король Хуан Карлос I заявил о своем намерении покинуть страну действующему монарху, своему сыну Филиппу VI. Об этом сообщает пресс-служба королевского двора. «Я сообщаю вам о своем вдумчивом решении переехать в это время за пределы Испании», — говорится в письме экс-короля.В источнике
С чего всё началось
Отрекшийся от испанского престола Хуан Карлос I посредством письма сообщил своему сыну, королю Испании Филиппу VI, о решении покинуть страну, передает пресс-служба королевского двора
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