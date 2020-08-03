Общество
Эхо МосквыБывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Являвшийся первым после диктатора Франсиско Франко королем Испании на протяжении 40 лет, Хуан Карлос I уверяет: из королевства он решил уехать добровольно. Соответствующее письмо он направил своему сыну, нынешнему королю Филиппу VI.
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с чего всё началось
Отрёкшийся от престола Хуан Карлос I сообщил нынешнему королю Испании Филиппу VI о намерении уехать из страны, сообщается на сайте королевского двора.Life.ruвчера в 13:41
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Любовь против короны: 6 монарших особ, которые отреклись от престола ради своих вторых половин
Grazia01 августа в 14:54
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
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Переработку пластика с помощью радиации предложил студент из Воронежа
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Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
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В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
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В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
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Отмечается, что Сербия купила три батарее ЗРК FK-3, который является экспортной версией китайской системы ПВО средней дальности последнего поколения HQ-22.
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