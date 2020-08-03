Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыБывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Являвшийся первым после диктатора Франсиско Франко королем Испании на протяжении 40 лет, Хуан Карлос I уверяет: из королевства он решил уехать добровольно. Соответствующее письмо он направил своему сыну, нынешнему королю Филиппу VI.
Читать в источнике
Комментировать54
с чего всё началось
Отрёкшийся от престола Хуан Карлос I сообщил нынешнему королю Испании Филиппу VI о намерении уехать из страны, сообщается на сайте
 королевского двора.
Life.ruвчера в 13:41

Подробнее о событии

Монарх в бегах. Экс-король Испании покинул страну, чтобы не сесть

Аргументы и Факты02:38

Правительство Испании заявило, что уважает решение Хуана Карлоса I покинуть страну

ТАССвчера в 14:37

Бывший король Испании решил покинуть страну

РИА Новостивчера в 13:29

Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

РБКвчера в 13:20

Бывший король Испании уедет из страны на фоне финансового скандала

Интерфаксвчера в 13:02

Заслуженный король Хуан Карлос I уже покинул Испанию

ИА Красная Веснавчера в 22:35

Любовь против короны: 6 монарших особ, которые отреклись от престола ради своих вторых половин

Grazia01 августа в 14:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Политика

Военкор Пегов сообщил о начале 25-дневной мобилизации в Беларуси

В Беларуси объявили 25-дневную мобилизацию. Об этом во вторник, 4 августа, заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале.
SM News 02:20
Здоровье

Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий

Минздрав РФ призывает пожилых россиян отказаться в текущем году от путешествий из-за риска заразиться коронавирусом.
Polack-news.ru вчера в 15:02
205
Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
340
Здоровье

Эндокринолог назвала напитки, вызывающие рост жира на животе

Medical Note 02:17
Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
294
Происшествия

В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

RT на русском вчера в 07:39
52
Экономика

Ростовская область собрала рекордный урожай ранних зерновых

Известия 02:00
7
Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
580
Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
23
Общество

Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну

Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 02:48
5
Общество

Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах

Новые Известия вчера в 06:57
184
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
147
Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
979
Наука

Переработку пластика с помощью радиации предложил студент из Воронежа

Блокнот Воронеж вчера в 15:09
6
Политика

На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
400
Общество

Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию

В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ вчера в 21:06
2
Происшествия

Опубликовано новое видео грубого ареста Джорджа Флойда

Вести.Ru 01:34
10
Политика

Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России

Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий.
РИА Новости вчера в 23:17
417
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
978
Армия и оружие

Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России

Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
110
Политика

В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском вчера в 06:30
10
Хоккей

«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

RT на русском вчера в 14:45
Политика

Первый премьер Украины присоединился к переговорам ТКГ по Донбассу

О своем согласии присоединиться к ТКГ сообщил 87-летний Витольд Фокин, который был первым премьер-министром независимой Украины, возглавляя правительство в период с 1990 по 1992 год.
Евразия Daily 00:56
Общество

Генсек ООН: «Пандемия COVID-19 затронула более миллиарда учащихся»

По словам генсека ООН, по состоянию на середину июля из-за нового вируса школы были закрыты в 160 странах земного шара, что в той или иной форме затронуло порядка миллиарда учащихся.
Ридус 02:37
Общество

В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
165
Политика

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46
520
Армия и оружие

Вместо ЗРС С-400 Сербия закупила китайские ЗРК FK-3

Отмечается, что Сербия купила три батарее ЗРК FK-3, который является экспортной версией китайской системы ПВО средней дальности последнего поколения HQ-22.
Военное дело вчера в 08:04
122
Гаджеты

Эксперт объяснил, почему смартфон может заряжаться не полностью

Если же гаджет долго заряжается и быстро разряжается, то, скорее всего, это говорит о проблеме с аккумулятором.
Sputnik Молдова 02:29
8
Гаджеты

Ретейлер выяснил, видеокарты каких производителей ломаются чаще

Свежую статистику по возвратам видеокарт, работающих на базе графических чипов AMD и NVIDIA, опубликовал немецкий ретейлер компьютерных компонентов, компания Mindfactory, сообщает 3 августа 3DNews.
ИА Красная Весна вчера в 15:19
3
Единоборства

Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне

РИА Новости 02:35
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хуан Карлос I
Испанский король
Король Испании, глава испанского государства и Верховный главнокомандующий вооружёнными силами страны с 22 ноября 1975 года по 18 июня 2014 года. Генерал-капитан.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное