Общество

Газета.RuГазета.RuБывший летчик объяснил массовое увольнение российских пилотов в Китае

Одной из причин массового увольнения российских пилотов китайскими авиакомпаниями стало снижение пассажиропотока из-за коронавируса нового типа, заявил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.
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Бывший летчик объяснил, почему в Китае увольняют российских пилотов

Китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока в связи со вспышкой коронавируса. Также россияне уже обучили китайских летчиков и больше не нужны, рассказал URA.RU бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.
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Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
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