Китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока в связи со вспышкой коронавируса. Также россияне уже обучили китайских летчиков и больше не нужны, рассказал URA.RU бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

с чего всё началось

Одной из причин массового увольнения российских пилотов китайскими авиакомпаниями стало снижение пассажиропотока из-за коронавируса нового типа, заявил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

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