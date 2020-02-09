Общество
ИзвестияБывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае
Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
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с чего всё началось
Китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока в связи со вспышкой коронавируса. Также россияне уже обучили китайских летчиков и больше не нужны, рассказал URA.RU бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.URA.Ruвчера в 07:46
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