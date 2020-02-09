Общество

РИА НовостиРИА НовостиБывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России

Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР. Об этом в интервью порталу Ura.ru заявил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.
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Бывший летчик объяснил, почему в Китае увольняют российских пилотов

Китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока в связи со вспышкой коронавируса. Также россияне уже обучили китайских летчиков и больше не нужны, рассказал URA.RU бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.
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Бывший летчик объяснил, почему в Китае увольняют российских пилотов

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