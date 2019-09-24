Происшествия
РБКБывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Портал НСК63 отмечает, что спасти экс-мэра врачам не удалось. Смерть политика подтвердили ГТРК «Самара» в городской больнице. Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
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Кино
Заключительный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Аргументы и Факты вчера в 00:12
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Происшествия
В Подмосковье водитель сбил на пешеходном переходе двух полицейских
«В городе Воскресенске на улице Советской 56-летний местный житель, управляя автомобилем Suzuki, совершил наезд на двух сотрудников полиции, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу», — приводит сообщение правоохранителей ТАСС.
Известия 05:04
Футбол
Пока Кокорин сидел в тюрьме, на его авто 40 раз нарушили ПДД
По сведениям телеграм-канала Mash, за рулем его "Гелендвагена" и других авто все это время находилась жена Дарья Валитова.
Pravda.Ru 04:19
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Политика
«Квартал 95»: Зеленский уже устал от президентства
News.ru вчера в 21:17
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Российская газета 04:25
Происшествия
Под Нижним Тагилом в ДТП с двумя автобусами погиб человек
В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом утром 24 сентября произошла авария с погибшим, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
АН Между строк 02:19
Авто
В России обновились правила расчета транспортного налога
В ФНС сообщали, что изменения, касающиеся правил расчета транспортного налога, могут произойти и на региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу.
Автоновости дня 22 сентября в 22:09
Футбол
СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Авто
На какой пробег рассчитаны современные двигатели, рассказали эксперты
МедиаПоток вчера в 10:59
Общество
Ректор УрГЭУ раскритиковал студента за участие в ЛГБТ-сообществе
В сентябре в УрГЭУ создали специальную службу мониторинга морального облика учащихся, который включает в себя, в том числе, сексуальную ориентацию студентов, сообщают «Европейско-азиатские новости».
Говорит Москва 04:09
Армия и оружие
Минобороны показало на видео первый запуск крылатой ракеты Х-35 «Уран»
Министерство обороны России показало видеоролик первого пуска крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч», проходящего модернизацию.
Известия 05:34
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Футбол
По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года
В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
В городе R 00:17
Экономика
Транспортные госсубсидии распределят по-новому
Транспортные госсубсидии распределят по-новому Правительство изменило правила распределения одной из самых популярных мер господдержки среди промышленников — компенсации транспортных затрат при экспорте.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Финансы
Цена Ethereum упала ниже $200. Что будет дальше
Во вторник, 24 сентября, среднерыночный курс Ethereum упал до отметки в $197. Стоимость криптовалюты опустилась на 6,3% за прошедшие сутки.
РБК 05:05
Хоккей
«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша
Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.
Газета.Ru 04:59
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Политика
ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе
Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
ИА Новороссия вчера в 15:15
Авто
В России отзывают более 4,5 тысячи автомобилей Mercedes-Benz
Как сообщили изданию speedme.ru, в ближайшее время компания АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформирует владельцев автомобилей Mercedes-Benz (тип 909), подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в официальный сервисный центр марки для проведения ремонтных работ.
SpeedMe 03:54
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Финансы
Курс евро опустился до 70 рублей
В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля. Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.
ТАСС 03:04
Общество
Большинство россиян провели летний отпуск дома
Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Интерфакс 04:54