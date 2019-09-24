Происшествия

РБКРБКБывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

Портал НСК63 отмечает, что спасти экс-мэра врачам не удалось. Смерть политика подтвердили ГТРК «Самара» в городской больнице. Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
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Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой

РИА Новости04:08

Экс-мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин покончил с собой

Волга Ньюс02:48

Экс-мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида

ТАСС03:02

Подавший в отставку мэр Новокуйбышевска покончил с собой

ГТРК Самара02:03

Бывший мэр Новокуйбышевска скончался в больнице после попытки самоубийства

Самарская газета03:11

Коллеги умершего от огнестрельного ранения экс-мэра Новокуйбышевска: «Он не особо стремился занять этот пост»

КП - Самара03:51

Экс-мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин умер в больнице после попытки суицида

63.ru02:31
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Выданный США российский хакер признался в массовых кибератаках

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В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
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