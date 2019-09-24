Происшествия
РБКБывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Портал НСК63 отмечает, что спасти экс-мэра врачам не удалось. Смерть политика подтвердили ГТРК «Самара» в городской больнице. Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
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