Политика

ИзвестияИзвестияБывший министр Украины предсказал скорый развал страны

Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
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Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны

Известия04:18

Экс-министр Украины предсказал распад страны

Телеканал 360°вчера в 20:18

Червоненко спрогнозировал скорый развал Украины по югославскому сценарию

Политическая Экспертизавчера в 08:23

Бывший министр Украины спрогнозировал скорый развал страны

REGNUMвчера в 18:04

Судьбу Югославии предрёк Украине её бывший министр

News.ruвчера в 17:51

Экс-глава Минтранса Украины заявил, что страна идёт к распаду

Life.ruвчера в 17:48

Бывший глава Минтранса Украины предрек стране скорый распад

РЕН ТВвчера в 19:00
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Армия и оружие

Проводящий разведку в ЛНР украинский беспилотник сбили в Донбассе

Военные Народной милиции ЛНР сбили украинский беспилотный летательный аппарат типа "Феникс", который проводил разведку у села Весняное Славяносербского района.
Народные новости 07:27
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве мужчина

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.
RT на русском 07:16
Происшествия

В Брянске задержанного чиновника Шарова обвиняют в получении взятки

БрянскToday 04:40
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей

Глава "Роснано" и бывший министр финансов Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей и жизни в СССР.
Газета.Ru 07:20
Технологии

Сбербанк заявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер, сообщил РБК исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» госбанка Давид Рафаловский.
Forbes вчера в 03:16
Экономика

Орешкин: Безусловный базовый доход в РФ пока не появится

Безусловный базовый доход в России в ближайшее время не появится, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме Сбербанка Artificial Intelligence Journey (AI Journey) в Москве.
Российская газета 05:20
Политика

Русскоговорящих украинских силовиков назвали «москалями»

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые говорят на русском языке.
Lenta.ru 05:07
Общество

Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Футбол

Артем Дзюба: Черышев просился в «Зенит», но я ему сказал, чтобы пылил за бугром

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев просился в клуб из Санкт-Петербурга.
Bookmaker-ratings.ru 07:16
Технологии

«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 07 ноября в 09:44
Фигурное катание

Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае

Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.
Вести.Ru 05:39
Общество

Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Происшествия

Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео

В Красноярском крае в аварии погиб актер драмтеатра города Минусинска Виктор Бубенков.
РИА Новости вчера в 18:19
Космос

NASA расшифровало необычный сигнал из дальнего космоса

iReactor вчера в 19:44
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды

Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости 03:32
Политика

Горбачев заявил об отсутствии сожалений из-за перестройки

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не сожалеет о начатой им перестройке.
Известия 05:23
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности

Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Вокруг ТВ вчера в 22:01
Политика

Россия приветствует отвод сил у Петровского в Донбассе

Россия приветствует отвод сил Украины и Донецкой народной республики у линии соприкосновения в Донбассе в районе Петровского.
ТАСС 05:52
Политика

Жители ДНР и ЛНР хотят стать частью России

Согласно результатам опроса, проведенного Украинским институтом будущего, за вхождение ЛНР и ДНР в состав России высказались 50,9 процента донбассцев, плюс 13,4 процента также хотят объединения, но с особым статусом.
Вести.Ru 05:20
Футбол

Сын Аршавина стал игроком недели в академии «Барселоны» в Москве

Матч ТВ 03:35
Космос

Астрономы РАН предложили выбрать имя для планетной системы HAT-P-3

Астрономы РАН предложили в рамках очередного голосования выбрать имя для недавно открытой планетной системы HAT-P-3.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Космос

NASA представило свой первый электрический самолет

Марсианские "пчелы": NASA выбрало проекты, опережающие время Решение впервые представить X-57 Maxwell публике было принято после того, как специалисты доработали первоначальную версию модели, добавив 14 винтовых двигателей, 12 из которых питаются от электрических аккумуляторов.
Forbes 03:40
Происшествия

В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети

В Уфе полиция задержала подозреваемого в поджоге мечети «Хамза-Хаджи».
РБК 02:46
Общество

Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин

Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.
РИА Новости 01:29
Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
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Евгений Альфредович Червоненко
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Украинский политический и государственный деятель, бизнесмен. Народный депутат Верховной рады Украины IV созыва, глава Запорожской областной государственной администрации.
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