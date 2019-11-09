Политика
ИзвестияБывший министр Украины предсказал скорый развал страны
Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
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с чего всё началось
Бывший чиновник в эфире телеканала NewsOne успокоил украинцев лишь тем, что бомбить страну, в отличие от Югославии, никто не будет, поскольку на её территории размещены несколько АЭС.News.ruвчера в 17:51
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Червоненко спрогнозировал скорый развал Украины по югославскому сценарию
Политическая Экспертизавчера в 08:23
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика
ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Газета.Ru вчера в 03:11
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Политика
В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены
О других мероприятиях Торжества по случаю 30-летия падения Берлинской стены проходят в германской столице с 4 ноября.
ТАСС вчера в 16:03
Хоккей
Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»
Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
Вести.Ru 07 ноября в 21:55
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Политика
Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ
Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru 11:08
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Фигурное катание
Глава Татарстана объявил благодарность Загитовой
РИА Новости 06:43
Футбол
«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
RT на русском 10:31
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Футбол
«Рубин» проиграл «Динамо» и опять не забил
«Рубин» проиграл в домашнем матче 16 тура РПЛ против московского «Динамо».
Kazanfirst.ru 08:04
Происшествия
В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб
Российская газета 11:30
Политика
Фарион раскритиковала бойцов ВСУ, говорящих на русском языке
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского телеканала НТА раскритиковала военнослужащих, говорящих по-русски.
РИА Новости 03:34
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского о создателях первого спутника
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы создали первый вертолёт и искусственный спутник Земли.
RT на русском 03:42
Политика
В Польше задержан один из лидеров украинских националистов
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.
RT на русском 10:55
Футбол
«Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
В 12-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Шеффилд Юнайтед».
Спорт-Экспресс 11:55
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35
Футбол
«Лейпциг» обыграл «Герту» в матче бундеслиги
"Лейпциг" одержал волевую победу в гостях над "Гертой" в матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости 11:49
Экономика
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ вчера в 03:03
Общество
В Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона
Независимая газета 09:43
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Наука
Электромобили грозят планете новым экологическим кризисом
Утилизация литий-ионных батарей не поспевает за темпами производства электромобилей, и большое количество отработавших ресурс аккумуляторов скапливается на свалках, нанося вред окружающей среде.
Экономика сегодня вчера в 18:54
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости вчера в 09:41