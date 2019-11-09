с чего всё началось

Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.

Политика ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Политика В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.

Политика В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены О других мероприятиях Торжества по случаю 30-летия падения Берлинской стены проходят в германской столице с 4 ноября.

Хоккей Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида» Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.

Политика Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.

Политика «Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому» Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.

Футбол «Рубин» проиграл «Динамо» и опять не забил «Рубин» проиграл в домашнем матче 16 тура РПЛ против московского «Динамо».

Политика Фарион раскритиковала бойцов ВСУ, говорящих на русском языке Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского телеканала НТА раскритиковала военнослужащих, говорящих по-русски.

Политика В Госдуме оценили слова Зеленского о создателях первого спутника Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы создали первый вертолёт и искусственный спутник Земли.

Политика В Польше задержан один из лидеров украинских националистов Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Финансы Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.

Футбол «Лейпциг» обыграл «Герту» в матче бундеслиги "Лейпциг" одержал волевую победу в гостях над "Гертой" в матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу.

Экономика Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта «Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).

Политика Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.