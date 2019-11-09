Политика
ИзвестияБывший министр Украины предсказал скорый развал страны
Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
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с чего всё началось
Бывший чиновник в эфире телеканала NewsOne успокоил украинцев лишь тем, что бомбить страну, в отличие от Югославии, никто не будет, поскольку на её территории размещены несколько АЭС.News.ruвчера в 17:51
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Червоненко спрогнозировал скорый развал Украины по югославскому сценарию
Политическая Экспертизавчера в 08:23
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SIE: PlayStation 5 — самая простая консоль компании для создания игр
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) заявил, что предстоящая PlayStation 5 является самой простой консолью компании для создания игр, по мнению издателей и разработчиков.
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Политика
Международный суд ООН рассмотрит суд Украины против России
Решение Международного суда ООН позволит Украине и Европе продолжать обвинять Россию во многих преступлениях.
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Отца стритрейсершы Багдасарян лишили гражданства
Известия 08:00
Политика
"Чей Крым?" Украинец пристал к пассажирам из России на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
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Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
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Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
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