с чего всё началось

Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Политика Зеленский назвал украинский языком доброты и достоинства Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя граждан с днем украинской письменности и языка, отметил, что украинский язык является языком доброты и достоинства и никогда не станет причиной раздора.

Игры SIE: PlayStation 5 — самая простая консоль компании для создания игр Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) заявил, что предстоящая PlayStation 5 является самой простой консолью компании для создания игр, по мнению издателей и разработчиков.

Политика Международный суд ООН рассмотрит суд Украины против России Решение Международного суда ООН позволит Украине и Европе продолжать обвинять Россию во многих преступлениях.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.

Политика Горбачев назвал виновных в распаде СССР Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал, кто спровоцировал распад СССР. Его слова приводит немецкий журнал Der Spiegel.

Финансы Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.

Политика "Чей Крым?" Украинец пристал к пассажирам из России на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.

Происшествия Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.

Общество В Калининграде сократили время продажи алкоголя В Калининграде сократят время продажи алкогольных напитков. Приобрести их можно будет с 11 до 21 часа, пишет Российская газета.

Гаджеты WhatsApp неожиданно начал «убивать» смартфоны от Xiaomi и OnePlus Пользователи гаджетов от Xiaomi и OnePlus начали жаловаться, что из-за мессенджера WhatsApp смартфоны стали разряжаться очень быстро.

Общество Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.

Происшествия Бывший мэр Истры сбежал от следствия Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.

Армия и оружие Турция раскритиковала США за позицию по сирийской нефти Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Соединенные Штаты за заявления о нефтяных месторождениях в Сирии.

Происшествия В Уфе задержан местный житель, подозреваемый в поджоге мечети Как говорится на сайте регионального МВД, проходя мимо мечети, мужчина увидел, что двери не заперты.