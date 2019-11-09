Политика

ИзвестияИзвестияБывший министр Украины предсказал скорый развал страны

Бывший глава Минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
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Червоненко спрогнозировал скорый развал Украины по югославскому сценарию

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