Политика
ИзвестияБывший министр Украины предсказал скорый развал страны
Бывший глава Минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
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Червоненко спрогнозировал скорый развал Украины по югославскому сценарию
Политическая Экспертизавчера в 08:23
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Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
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Россияне скупили билеты на первые поезда в Крым
Открылась продажа железнодорожных билетов в Крым. Первый поезд отправится в Севастополь 23 декабря из Санкт-Петербурга.
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Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
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Газета.Ru вчера в 10:17
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Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политику России, Китая и Ирана в ходе выступления в Берлине в честь 30-летия падения Берлинской стены.
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Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
Свободная Пресса вчера в 10:30
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Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием.
RT на русском 03:13
Политика
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что страна оказалась под угрозой государственного переворота.
Коммерсантъ 01:59
Политика
Экс-депутат рады назвала русскоговорящих украинцев москалями
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала москалями всех украинцев, которые говорят на русском языке.
Известия 03:30
Политика
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Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.
RT на русском вчера в 13:21
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM вчера в 10:24
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
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Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело вчера в 18:03
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Названы заболевания, при которых противопоказана хурма
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.
HotMurom.ru 07 ноября в 07:24
Авто
В Россию привезли уникальный гиперкар за 160 млн рублей
Два года назад стоимость модели составляла 2,3 млн евро или около 161 млн рублей по актуальному курсу.
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Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
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В ДНР утвердили дату разведения сил в Петровском
ФедералПресс вчера в 06:10
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости вчера в 17:50
Политика
Демократы испортят Трампу Рождество голосованием по импичменту
По данным СМИ, демократы преследуют цель завершить свое «расследование» против Дональда Трампа до конца текущего года, чтобы вовремя провести голосование в Палате представителей, а в новом году вынести вопрос уже на обсуждение Сената.
Новостной фронт 02:43
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На презентации новой формы сборной России от аdіdаs Зелимхан Бакаев ударил себя в грудь и сказал: "Главное, что на сердце есть герб".
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Финал Лиги чемпионов 2024 года может пройти в США
Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 может пройти в США. Об этом информирует The Morning Consult.
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В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены
ТАСС вчера в 16:03
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15-летняя россиянка умерла после драки подростков
Правоохранительные органы в Екатеринбурге задержали студента колледжа, подозреваемого в убийстве 15-летней девушки.
Lenta.ru вчера в 04:31
Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
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Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Хоккей
Кудашов: сборной России требуется глубина состава
Важно, чтобы имелась глубина состава, а тренеры перед крупными турнирами могли выбирать из нескольких игроков на каждую позицию.
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