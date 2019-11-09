с чего всё началось

Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.

Политика Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.

Гаджеты WhatsApp неожиданно начал «убивать» смартфоны от Xiaomi и OnePlus Пользователи гаджетов от Xiaomi и OnePlus начали жаловаться, что из-за мессенджера WhatsApp смартфоны стали разряжаться очень быстро.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Здоровье Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.

Политика В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.

Транспорт Куплен первый билет на поезд по Крымскому мосту В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург.

Политика Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.

Политика Более половины жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения к России Около 65 процентов жителей ДНР и ЛНР выступают за присоединение к России, свидетельствует опрос Украинского института будущего, данные которого опубликованы в интернет-издании "Зеркало недели".

Происшествия СК заподозрил экс-главу Элисты в злоупотреблении полномочиями Следователи заподозрили бывшего председателя Элистинского городского собрания, главу города Элиста в злоупотреблении должностными полномочиями.

Политика Горбачев не связывает перестройку и распад СССР В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.

Музыка Клип Александра Реввы набрал десять миллионов просмотров на YouTube В своем профиле в Instagram юморист, более известный как Артур Пирожков поблагодарил всех, кому понравился его новый хит.

Хоккей TSN назвал подлым силовой приём Кучерова против хоккеиста «Баффало» Эксперт TSN Рэй Ферраро раскритиковал российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова за силовой приём против нападающего «Баффало Сэйбрз» Владимира Соботки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фигурное катание Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при 15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.

Авто В сети опубликовали фото редкого ЗАЗ «Спорт-900» В Сети появились уникальные фотографии первого советского купе ЗАЗ «Спорт-900».

Игры На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.

Происшествия В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.

Общество Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.