Политика
ИзвестияБывший министр Украины предсказал скорый развал страны
Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
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с чего всё началось
Бывший чиновник в эфире телеканала NewsOne успокоил украинцев лишь тем, что бомбить страну, в отличие от Югославии, никто не будет, поскольку на её территории размещены несколько АЭС.News.ruвчера в 17:51
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Червоненко спрогнозировал скорый развал Украины по югославскому сценарию
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Общество
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Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
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RT на русском 07:46
Транспорт
Куплен первый билет на поезд по Крымскому мосту
В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург.
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Lenta.ru вчера в 21:01
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Донецк завершил отвод сил из Петровского
Коммерсантъ 08:25
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Профиль вчера в 12:42
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Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ
В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.
Газета.Ru 10:24
Политика
Более половины жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения к России
Около 65 процентов жителей ДНР и ЛНР выступают за присоединение к России, свидетельствует опрос Украинского института будущего, данные которого опубликованы в интернет-издании "Зеркало недели".
Российская газета 09:42
Происшествия
СК заподозрил экс-главу Элисты в злоупотреблении полномочиями
Следователи заподозрили бывшего председателя Элистинского городского собрания, главу города Элиста в злоупотреблении должностными полномочиями.
Известия 08:50
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru 09:15
Музыка
Клип Александра Реввы набрал десять миллионов просмотров на YouTube
В своем профиле в Instagram юморист, более известный как Артур Пирожков поблагодарил всех, кому понравился его новый хит.
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Эксперт TSN Рэй Ферраро раскритиковал российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова за силовой приём против нападающего «Баффало Сэйбрз» Владимира Соботки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 03:53
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Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при
15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.
Российская газета 05:43
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В сети опубликовали фото редкого ЗАЗ «Спорт-900»
В Сети появились уникальные фотографии первого советского купе ЗАЗ «Спорт-900».
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На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding
Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
Gmbox.ru вчера в 10:55
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
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«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории
"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости 05:29
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19