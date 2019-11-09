Политика

ИзвестияИзвестияБывший министр Украины предсказал скорый развал страны

Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
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с чего всё началось
Бывший чиновник в эфире телеканала NewsOne
 успокоил украинцев лишь тем, что бомбить страну, в отличие от Югославии, никто не будет, поскольку на её территории размещены несколько АЭС.
News.ruвчера в 17:51

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Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны

Известия04:18

Бывший министр Украины спрогнозировал скорый развал страны

REGNUMвчера в 18:04

Бывший глава Минтранса Украины предрек стране скорый распад

РЕН ТВвчера в 19:00

Экс-министр Украины предсказал распад страны

Телеканал 360°вчера в 20:18

Судьбу Югославии предрёк Украине её бывший министр

News.ruвчера в 17:51

Экс-глава Минтранса Украины заявил, что страна идёт к распаду

Life.ruвчера в 17:48

Червоненко спрогнозировал скорый развал Украины по югославскому сценарию

Политическая Экспертизавчера в 08:23
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Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Политика

Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Гаджеты

WhatsApp неожиданно начал «убивать» смартфоны от Xiaomi и OnePlus

Пользователи гаджетов от Xiaomi и OnePlus начали жаловаться, что из-за мессенджера WhatsApp смартфоны стали разряжаться очень быстро.
Профиль 01:05
Происшествия

Стало известно, как преподаватель СПбГУ убил свою студентку

Газета.Ru 09:27
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Происшествия

В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН

Известия 09:24
Здоровье

Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты

Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.
ToDay News Ufa вчера в 08:30
Авто

«Русский Прадо» приобретет абсолютно новый агрегат

Pnzdrive 08:39
Политика

В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Транспорт

Куплен первый билет на поезд по Крымскому мосту

В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург.
Вести.Ru вчера в 01:45
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском 09:44
Политика

Зеленский перечислил изобретения украинцев

Lenta.ru вчера в 21:01
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки-подростка

РИА Новости 08:38
Армия и оружие

Донецк завершил отвод сил из Петровского

Коммерсантъ 08:25
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль вчера в 12:42
Политика

Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ

В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.
Газета.Ru 10:24
Политика

Более половины жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения к России

Около 65 процентов жителей ДНР и ЛНР выступают за присоединение к России, свидетельствует опрос Украинского института будущего, данные которого опубликованы в интернет-издании "Зеркало недели".
Российская газета 09:42
Происшествия

СК заподозрил экс-главу Элисты в злоупотреблении полномочиями

Следователи заподозрили бывшего председателя Элистинского городского собрания, главу города Элиста в злоупотреблении должностными полномочиями.
Известия 08:50
Политика

Горбачев не связывает перестройку и распад СССР

В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru 09:15
Музыка

Клип Александра Реввы набрал десять миллионов просмотров на YouTube

В своем профиле в Instagram юморист, более известный как Артур Пирожков поблагодарил всех, кому понравился его новый хит.
Народные новости 04:53
Хоккей

TSN назвал подлым силовой приём Кучерова против хоккеиста «Баффало»

Эксперт TSN Рэй Ферраро раскритиковал российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова за силовой приём против нападающего «Баффало Сэйбрз» Владимира Соботки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 03:53
Фигурное катание

Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при

15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.
Российская газета 05:43
Политика

В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

РБК вчера в 10:48
Авто

В сети опубликовали фото редкого ЗАЗ «Спорт-900»

В Сети появились уникальные фотографии первого советского купе ЗАЗ «Спорт-900».
Автоновости дня 05:46
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На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding

Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
Gmbox.ru вчера в 10:55
Происшествия

В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой

Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Общество

Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги

Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
Росбалт вчера в 14:40
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории

"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости 05:29
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
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